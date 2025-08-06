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Зеленский заслушал доклад Малюка: Согласовал некоторые операции
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Прежде всего - о военном компоненте, специальных операциях и дальнобойных действиях воинов Службы безопасности Украины. Благодарен за меткость. Детали публичными не делаем, но враг чувствует последствия наших действий", - говорится в сообщении.
Также президент отметил результаты СБУ в уничтожении российских систем ПВО.
"Это существенно помогает нашим дальнобойным ударам по объектам российской военной машины и российской военной экономики. Согласовал некоторые операции. Спасибо СБУ за силу!" - добавил он.
Топ комментарии
+19 Герхард
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+17 Sasha Yemchenko
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+14 Герхард
показать весь комментарий06.08.2025 11:10 Ответить Ссылка
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А гриби СБУ сама вирощує без всякого погодження. Тому у них є маєтки, люксові авто, елітні квартири, записані навіть на хом'ячків та канарейок.
Першим номером проходять "агенти ФСБ", що проводять обшуки у Шурми у Німеччині. 😁
Більше 2,5 років пацакня завалює військових та цивільних КАБами.
Де наші ракети?
Де "довге" ППО від партнерів?!
«Я буквально щойно дізналася новину, що ПриватБанк явно за наказом Нацбанку і Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії "Сторквей", яка виробляє унікальні комплекси "Ай-Петрі". Ті самі, кожен з яких закриває близько 20 кілометрів фронту, і які протидіють "Орланам", "Суперкамам", "Залам" і навіть дезорієнтовують КАБи. Тобто "Ай-Петрі" - це один із найефективніших засобів, які зараз є і які реально рятують життя нашим військовослужбовцям», - сказала депутатка.
«Листом, що банк припиняє обслуговування, вони по суті зупиняють роботу компанії, зупиняють усі операції по закупівлі запчастин, по забезпеченню виробництва. І таким чином українська держава зараз знищує можливості нашим військовослужбовцям вижити. Тільки тому, що комусь здалося, ніби компанія є частиною бізнесу Петра Порошенка. Хоча насправді це не так, і це вже неодноразово перевірялися», - говорить Федина.
https://wz-lviv-ua.webpkgcache.com/doc/-/s/wz.lviv.ua/news/532591-za-vkazivkoiu-vlady-bank-prypynyv-obsluhovuvannia-vyrobnyka-kompleksiv-ai-petri-a-viiskovym-zaboronyly-ikh-kupuvaty
https://wz-lviv-ua.webpkgcache.com/doc/-/s/wz.lviv.ua/news/532591-za-vkazivkoiu-vlady-bank-prypynyv-obsluhovuvannia-vyrobnyka-kompleksiv-ai-petri-a-viiskovym-zaboronyly-ikh-kupuvaty
РайанаМіндича!
Выискивала власть себе подобных.
B средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...
Игорь Кохановський
Також цей фото-чарівник робить шикарні фотосесії ЗЄ "на фронті". Освітлення, сюжет, постановка кадра на висоті.
От тільки, яке все це піар-******** має відношення до реальності...
Ну так це шоу несеться вже 6 років.
Головні результати президентства ЗЄ:
- фоточки,
- відосики,
- меморандуми,
- платформи,
- коаліції,
...
А з реального тільки:
- втрачені 20% території України,
- купа трупів українців.
админам спасибо за блокировку
Клоун заслухав доповідь СБУшника і передав ФСБшнику.