Зеленский заслушал доклад Малюка: Согласовал некоторые операции

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего - о военном компоненте, специальных операциях и дальнобойных действиях воинов Службы безопасности Украины. Благодарен за меткость. Детали публичными не делаем, но враг чувствует последствия наших действий", - говорится в сообщении.

Также президент отметил результаты СБУ в уничтожении российских систем ПВО.

"Это существенно помогает нашим дальнобойным ударам по объектам российской военной машины и российской военной экономики. Согласовал некоторые операции. Спасибо СБУ за силу!" - добавил он.

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