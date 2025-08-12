УКР
Для реалізації операції "Павутина" СБУ створила логістичну компанію у Челябінську, - Малюк

малюк

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про деталі спецоперації "Павутина", в ході якої було уражено третину стратегічної авіації РФ – 41 літак.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Логістичний аспект операції - найважливіший

""Павутина" – це унікальна, багатоетапна операція, яка включає в собі низку надважливих компонентів. Перш за все, це логістика, тобто доставка в ворожий тил самих засобів, в нашому випадку – 150 бойових FPV-дронів. Це доставка будиночків, всередині яких до аеродромів доставляли засоби. Це агентурна робота, зв’язок і багато іншого. Якщо ми дивимось на "Павутину" в цілому, то бачимо комплексний підхід: агентурний і технічний. І саме найефективнішою наша робота стає тоді, коли є правильний симбіоз", - розповів Малюк.

Він зазначив, що для реалізації оперативного задуму СБУ створила залегендоване підприємство в рф - логістичну компанію у Челябінську. Українські агенти орендували там офісне приміщення і склади, які знаходилися поруч із місцевим управлінням ФСБ. Згодом вони придбали п’ять вантажних автомобілів, а наймані ними водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям. 

Читайте: Зеленський заслухав доповідь Малюка: Погодив деякі операції

Під час спецоперації СБУ довелося постійно вирішувати різнопланові завдання, у тому числі організувати завезення до рф підсанкційних товарів, зокрема акумуляторних станцій. Тут в нагоді став успішний досвід Служби щодо боротьби з транснаціональною злочинністю.

"Кожен з мисливських будиночків – повністю автономний. У них знаходилися батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони. Спецоперація могла відбутися і у прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений. Але це водночас завдавало додаткові труднощі, аби завезти ці будиночки на територію рф. Ми пройшли "сім кіл пекла", щоб досягти результату", – пояснив очільник СБУ.

Які дрони атакували стратегічну авіацію РФ?

"Дрони, на перший погляд, виглядають, як звичайні FPV, але вони унікальні. В них є декілька різновидів зв’язку. Бойова компонента кожного БпЛА складалася з двох частин по 800 грамів (тобто загалом 1600) спеціальної суміші, яку ми розробляли саме для цієї операції. Вона має кумулятивно-фугасний ефект: для того, щоб пропалювати сам корпус літака і вже всередині спричиняти вибух", – зазначив Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заслухав доповідь Малюка: Росія затягує війну, отже, отримуватиме справедливі відповіді

Усі учасники операції повернулись в Україну

України учасників спецоперації в рф. Тож, коли водії вантажівок виїхали до визначених аеродромів, українські агенти вже покинули територію росії.

"Вони прийшли до мене на один з пунктів бойового управління і я мав честь їм особисто подякувати", – зазначив очільник Служби безпеки.

Підготовка до операції

Підготовка до спецоперації відбувалася в режимі суворої секретності – про деталізований план знало лише кілька осіб. У визначений день на пункті бойового управління зібрались кращі оператори дронів ЦСО "А" СБУ і приступили до реалізації задуму.

"На зв’язку з нами весь час був Президент. Він багаторазово до цього теж цікавився окремими деталями і десь, скажу відверто, прискорював. Оскільки в нього управлінська діяльність така, як кажуть, "не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні". А він працює так, що "зроби це вчора" взагалі", – розповів Голова СБУ.

Читайте також: Було цікаво спостерігати за операцією СБУ "Павутина", - директор з ядерної політики НАТО Стокс

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив готувати аеродроми, щоб літаки "не стояли в чистому полі"

+24
В будь-якій іншій країні, подібні операції знаходились би під грифом "секретно", не один рік після проведення. Щоб ворог сам розбирався, витрачав час і ресурси на розслідування...

А в нас, любителі попіаритись, розповіли майже всі деталі в перший же тиждень після проведення...
12.08.2025 23:07 Відповісти
+22
Ах да.
Ато ми вже забули, що Малюк герой, а не підстилка ОП.
12.08.2025 23:03 Відповісти
+19
ну ясно срака під Покровськом "випускайте кракена"
операцію павутина(малюк)
операція перевірка позицій у гідрокостюмі(буданга).
значить реально там не важка ситуація а ***** як написав Кротевич.
12.08.2025 23:06 Відповісти
Мабуть, міндіч з шурмою, намутили, щоб з України потім утікати?
13.08.2025 00:22 Відповісти
В будь-якій іншій країні, подібні операції знаходились би під грифом "секретно", не один рік після проведення. Щоб ворог сам розбирався, витрачав час і ресурси на розслідування...

А в нас, любителі попіаритись, розповіли майже всі деталі в перший же тиждень після проведення...
12.08.2025 23:07 Відповісти
Вони ж не будут розказувати як вони НАБУ гнобили.
12.08.2025 23:09 Відповісти
Під гриф потрапить інша частина: планувалося літати вночі, щоб не одразу зрозуміли звідки стартують, а будиночки "перезаряджати".
12.08.2025 23:29 Відповісти
Тепер будуть навіть після капітуляція розказувати про свої подвиги.
12.08.2025 23:08 Відповісти
Для чого про це патякати до закінчення війни?
12.08.2025 23:12 Відповісти
Щеб провели операцію з виявлення та знешкодження внутрішніх ворогів як крадуть як здуріли.
Тих хто гальмує відкриття заводу з виробництва 155мм снарядів.
12.08.2025 23:13 Відповісти
щоб на себе вийти? а далі?
12.08.2025 23:58 Відповісти
У Малюка сегодня словесный понос. Публикует такие фото и тексты что впору подумать о его адекватности. Ну вот нахера это нужно именно сейчас?
12.08.2025 23:14 Відповісти
Заради одного абзацу:
"На зв'язку з нами весь час був Президент. Він багаторазово до цього теж цікавився окремими деталями і десь, скажу відверто, прискорював. Оскільки в нього управлінська діяльність така, як кажуть, "не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні". А він працює так, що "зроби це вчора" взагалі", - розповів Голова СБУ.

Джерело: https://censor.net/ua/n3568369
12.08.2025 23:19 Відповісти
12.08.2025 23:32 Відповісти
После крайней прессухи мое мнение о нем и так уже упало ниже плинтуса, но тут он пробил и дно. Сколько людей теперь пострадает от его недержания? Неужели прогиб перед Зелей стоил этого всего. Русня ведь не идиоты как у нас любят изображать. Сейчас компы с ИИ прогонят все сегодняшние фото на предмет возможных совпадений по хреновой куче признаков.
12.08.2025 23:34 Відповісти
Ви поважали цього мусорка з дупи 0Пи, який вбивав чученців?
12.08.2025 23:55 Відповісти
У меня такое ощущуние что у нас как два разных СБУ. Одно, которое успешно уничтожает русню на фронтах и проводит спецоперации в их тылу. И второе, которое лижет зад "величайшему" в постоянной попытке ему угодить, пусть даже с нарушением закона. И заслуги первого все сильнее меркнут на фоне действий второго.
13.08.2025 00:01 Відповісти
"На зв'язку з нами весь час був Президент

Наш потужний вошть. Переможний переможець. Олександр Македонський, панімаіш.

12.08.2025 23:18 Відповісти
То скільки ж літаків-носіїв ракет було знищено під час операції "Павутина"?

І чи не забагато Малюк патякає сьогодні?
12.08.2025 23:24 Відповісти
Всього 40 різних літаків. Рівно на стільки виписано премій. А скільки на справді - це іпсо.
12.08.2025 23:40 Відповісти
Такі операції потрібні щонеділі. Але потужне патякало натякає, що це разова акція за три роки. Тепер цілуйте мене Малюка в дупу.
12.08.2025 23:30 Відповісти
Чому лише в неділю? Можна і в інші дні тижня.
13.08.2025 00:10 Відповісти
Все, круто, молодці. Їдемо далі. Не потрібно наступні 3 роки мусолити одну і туж операцію, як це періодично роблять з деокупацією Зміїного. В мемуарах напишете детально.
Війна не закінчена.
Окрім того, всю славу за Павутину, пан Малюк, ви обміняли на позор за напад на антикорупціонерів. Можна роками будувати мости, але досить одного разу .......вівцю........
12.08.2025 23:31 Відповісти
мальок отримав "Героя" за "Павутину", тому що не заважав чи не знав. я б йому ще трьох "героїв" навішав, перелічити?
12.08.2025 23:50 Відповісти
12.08.2025 23:34 Відповісти
після обс* рону зі своїм бакановським СБУ, малюк намалювався , нагадує ,шо він є незалежним ,від кіна ,шо замовляла ОПа...
13.08.2025 00:17 Відповісти
Кишеньковий цуцик Малюк принагідно і жопу Віслюку вилизав - власне для цього й рота відкривав. А за подробний злив деталей операції ×уйло дуже вдячний.
13.08.2025 00:25 Відповісти
 
 