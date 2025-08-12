РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7733 посетителя онлайн
Новости Операция СБУ Павутина
1 195 27

Для реализации операции "Паутина" СБУ создала логистическую компанию в Челябинске, - Малюк

малюк

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о деталях спецоперации "Паутина", в ходе которой была поражена треть стратегической авиации РФ - 41 самолет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Логистический аспект операции - самый важный

""Паутина" - это уникальная, многоэтапная операция, которая включает в себя ряд важнейших компонентов. Прежде всего, это логистика, то есть доставка во вражеский тыл самих средств, в нашем случае - 150 боевых FPV-дронов. Это доставка домиков, внутри которых к аэродромам доставляли средства. Это агентурная работа, связь и многое другое. Если мы смотрим на "Паутину" в целом, то видим комплексный подход: агентурный и технический. И именно эффективной наша работа становится тогда, когда есть правильный симбиоз", - рассказал Малюк.

Он отметил, что для реализации оперативного замысла СБУ создала залегендированное предприятие в РФ - логистическую компанию в Челябинске. Украинские агенты арендовали там офисное помещение и склады, которые находились рядом с местным управлением ФСБ. Впоследствии они приобрели пять грузовых автомобилей, а нанятые ими водители перевозили различные грузы, чтобы закрепить работу под прикрытием.

Читайте: Зеленский заслушал доклад Малюка: Согласовал некоторые операции

Во время спецоперации СБУ пришлось постоянно решать разноплановые задачи, в том числе организовать завоз в РФ подсанкционных товаров, в частности аккумуляторных станций. Здесь пригодился успешный опыт Службы по борьбе с транснациональной преступностью.

"Каждый из охотничьих домиков - полностью автономный. В них находились батареи EcoFlow, солнечные батареи и другие группы товаров. Это давало возможность непрерывно подпитывать дроны. Спецоперация могла состояться и в прохладное время года, а там температура иногда падает ниже минус 40 градусов. Поэтому дрон должен был быть полностью заряжен. Но это одновременно наносило дополнительные трудности, чтобы завезти эти домики на территорию РФ. Мы прошли "семь кругов ада", чтобы достичь результата", - пояснил глава СБУ.

Какие дроны атаковали стратегическую авиацию РФ?

"Дроны, на первый взгляд, выглядят, как обычные FPV, но они уникальны. У них есть несколько разновидностей связи. Боевая компонента каждого БпЛА состояла из двух частей по 800 граммов (то есть всего 1600) специальной смеси, которую мы разрабатывали именно для этой операции. Она имеет кумулятивно-фугасный эффект: для того, чтобы прожигать сам корпус самолета и уже внутри вызывать взрыв", - отметил Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заслушал доклад Малюка: Россия затягивает войну, следовательно, будет получать справедливые ответы

Все участники операции вернулись в Украину

Украины участников спецоперации в РФ. Поэтому, когда водители грузовиков выехали к определенным аэродромам, украинские агенты уже покинули территорию России.

"Они пришли ко мне на один из пунктов боевого управления и я имел честь их лично поблагодарить", - отметил глава Службы безопасности.

Подготовка к операции

Подготовка к спецоперации проходила в режиме строгой секретности - о детализированном плане знало лишь несколько человек. В определенный день на пункте боевого управления собрались лучшие операторы дронов ЦСО "А" СБУ и приступили к реализации замысла.

"На связи с нами все время был Президент. Он многократно до этого тоже интересовался отдельными деталями и где-то, скажу откровенно, ускорял. Поскольку у него управленческая деятельность такая, как говорят, "не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня". А он работает так, что "сделай это вчера" вообще", - рассказал Председатель СБУ.

Читайте также: Было интересно наблюдать за операцией СБУ "Паутина", - директор по ядерной политике НАТО Стокс

Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин поручил готовить аэродромы, чтобы самолеты "не стояли в чистом поле"

Автор: 

уничтожение (7654) Малюк Василий (96) война в Украине (5643)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
В будь-якій іншій країні, подібні операції знаходились би під грифом "секретно", не один рік після проведення. Щоб ворог сам розбирався, витрачав час і ресурси на розслідування...

А в нас, любителі попіаритись, розповіли майже всі деталі в перший же тиждень після проведення...
показать весь комментарий
12.08.2025 23:07 Ответить
+22
Ах да.
Ато ми вже забули, що Малюк герой, а не підстилка ОП.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:03 Ответить
+19
ну ясно срака під Покровськом "випускайте кракена"
операцію павутина(малюк)
операція перевірка позицій у гідрокостюмі(буданга).
значить реально там не важка ситуація а ***** як написав Кротевич.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ах да.
Ато ми вже забули, що Малюк герой, а не підстилка ОП.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:03 Ответить
Мабуть, міндіч з шурмою, намутили, щоб з України потім утікати?
показать весь комментарий
13.08.2025 00:22 Ответить
ну ясно срака під Покровськом "випускайте кракена"
операцію павутина(малюк)
операція перевірка позицій у гідрокостюмі(буданга).
значить реально там не важка ситуація а ***** як написав Кротевич.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:06 Ответить
В будь-якій іншій країні, подібні операції знаходились би під грифом "секретно", не один рік після проведення. Щоб ворог сам розбирався, витрачав час і ресурси на розслідування...

А в нас, любителі попіаритись, розповіли майже всі деталі в перший же тиждень після проведення...
показать весь комментарий
12.08.2025 23:07 Ответить
Вони ж не будут розказувати як вони НАБУ гнобили.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:09 Ответить
Під гриф потрапить інша частина: планувалося літати вночі, щоб не одразу зрозуміли звідки стартують, а будиночки "перезаряджати".
показать весь комментарий
12.08.2025 23:29 Ответить
Тепер будуть навіть після капітуляція розказувати про свої подвиги.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:08 Ответить
Для чого про це патякати до закінчення війни?
показать весь комментарий
12.08.2025 23:12 Ответить
Щеб провели операцію з виявлення та знешкодження внутрішніх ворогів як крадуть як здуріли.
Тих хто гальмує відкриття заводу з виробництва 155мм снарядів.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:13 Ответить
щоб на себе вийти? а далі?
показать весь комментарий
12.08.2025 23:58 Ответить
У Малюка сегодня словесный понос. Публикует такие фото и тексты что впору подумать о его адекватности. Ну вот нахера это нужно именно сейчас?
показать весь комментарий
12.08.2025 23:14 Ответить
Заради одного абзацу:
"На зв'язку з нами весь час був Президент. Він багаторазово до цього теж цікавився окремими деталями і десь, скажу відверто, прискорював. Оскільки в нього управлінська діяльність така, як кажуть, "не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні". А він працює так, що "зроби це вчора" взагалі", - розповів Голова СБУ.

Джерело: https://censor.net/ua/n3568369
показать весь комментарий
12.08.2025 23:19 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 23:32 Ответить
После крайней прессухи мое мнение о нем и так уже упало ниже плинтуса, но тут он пробил и дно. Сколько людей теперь пострадает от его недержания? Неужели прогиб перед Зелей стоил этого всего. Русня ведь не идиоты как у нас любят изображать. Сейчас компы с ИИ прогонят все сегодняшние фото на предмет возможных совпадений по хреновой куче признаков.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:34 Ответить
Ви поважали цього мусорка з дупи 0Пи, який вбивав чученців?
показать весь комментарий
12.08.2025 23:55 Ответить
У меня такое ощущуние что у нас как два разных СБУ. Одно, которое успешно уничтожает русню на фронтах и проводит спецоперации в их тылу. И второе, которое лижет зад "величайшему" в постоянной попытке ему угодить, пусть даже с нарушением закона. И заслуги первого все сильнее меркнут на фоне действий второго.
показать весь комментарий
13.08.2025 00:01 Ответить
"На зв'язку з нами весь час був Президент Джерело: https://censor.net/ua/n3568369

Наш потужний вошть. Переможний переможець. Олександр Македонський, панімаіш.

показать весь комментарий
12.08.2025 23:18 Ответить
То скільки ж літаків-носіїв ракет було знищено під час операції "Павутина"?

І чи не забагато Малюк патякає сьогодні?
показать весь комментарий
12.08.2025 23:24 Ответить
Всього 40 різних літаків. Рівно на стільки виписано премій. А скільки на справді - це іпсо.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:40 Ответить
Такі операції потрібні щонеділі. Але потужне патякало натякає, що це разова акція за три роки. Тепер цілуйте мене Малюка в дупу.
показать весь комментарий
12.08.2025 23:30 Ответить
Чому лише в неділю? Можна і в інші дні тижня.
показать весь комментарий
13.08.2025 00:10 Ответить
Все, круто, молодці. Їдемо далі. Не потрібно наступні 3 роки мусолити одну і туж операцію, як це періодично роблять з деокупацією Зміїного. В мемуарах напишете детально.
Війна не закінчена.
Окрім того, всю славу за Павутину, пан Малюк, ви обміняли на позор за напад на антикорупціонерів. Можна роками будувати мости, але досить одного разу .......вівцю........
показать весь комментарий
12.08.2025 23:31 Ответить
мальок отримав "Героя" за "Павутину", тому що не заважав чи не знав. я б йому ще трьох "героїв" навішав, перелічити?
показать весь комментарий
12.08.2025 23:50 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 23:34 Ответить
після обс* рону зі своїм бакановським СБУ, малюк намалювався , нагадує ,шо він є незалежним ,від кіна ,шо замовляла ОПа...
показать весь комментарий
13.08.2025 00:17 Ответить
Кишеньковий цуцик Малюк принагідно і жопу Віслюку вилизав - власне для цього й рота відкривав. А за подробний злив деталей операції ×уйло дуже вдячний.
показать весь комментарий
13.08.2025 00:25 Ответить
 
 