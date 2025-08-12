Для реализации операции "Паутина" СБУ создала логистическую компанию в Челябинске, - Малюк

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о деталях спецоперации "Паутина", в ходе которой была поражена треть стратегической авиации РФ - 41 самолет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Логистический аспект операции - самый важный

""Паутина" - это уникальная, многоэтапная операция, которая включает в себя ряд важнейших компонентов. Прежде всего, это логистика, то есть доставка во вражеский тыл самих средств, в нашем случае - 150 боевых FPV-дронов. Это доставка домиков, внутри которых к аэродромам доставляли средства. Это агентурная работа, связь и многое другое. Если мы смотрим на "Паутину" в целом, то видим комплексный подход: агентурный и технический. И именно эффективной наша работа становится тогда, когда есть правильный симбиоз", - рассказал Малюк.

Он отметил, что для реализации оперативного замысла СБУ создала залегендированное предприятие в РФ - логистическую компанию в Челябинске. Украинские агенты арендовали там офисное помещение и склады, которые находились рядом с местным управлением ФСБ. Впоследствии они приобрели пять грузовых автомобилей, а нанятые ими водители перевозили различные грузы, чтобы закрепить работу под прикрытием.

Во время спецоперации СБУ пришлось постоянно решать разноплановые задачи, в том числе организовать завоз в РФ подсанкционных товаров, в частности аккумуляторных станций. Здесь пригодился успешный опыт Службы по борьбе с транснациональной преступностью.

"Каждый из охотничьих домиков - полностью автономный. В них находились батареи EcoFlow, солнечные батареи и другие группы товаров. Это давало возможность непрерывно подпитывать дроны. Спецоперация могла состояться и в прохладное время года, а там температура иногда падает ниже минус 40 градусов. Поэтому дрон должен был быть полностью заряжен. Но это одновременно наносило дополнительные трудности, чтобы завезти эти домики на территорию РФ. Мы прошли "семь кругов ада", чтобы достичь результата", - пояснил глава СБУ.

Какие дроны атаковали стратегическую авиацию РФ?

"Дроны, на первый взгляд, выглядят, как обычные FPV, но они уникальны. У них есть несколько разновидностей связи. Боевая компонента каждого БпЛА состояла из двух частей по 800 граммов (то есть всего 1600) специальной смеси, которую мы разрабатывали именно для этой операции. Она имеет кумулятивно-фугасный эффект: для того, чтобы прожигать сам корпус самолета и уже внутри вызывать взрыв", - отметил Малюк.

Все участники операции вернулись в Украину

Украины участников спецоперации в РФ. Поэтому, когда водители грузовиков выехали к определенным аэродромам, украинские агенты уже покинули территорию России.

"Они пришли ко мне на один из пунктов боевого управления и я имел честь их лично поблагодарить", - отметил глава Службы безопасности.

Подготовка к операции

Подготовка к спецоперации проходила в режиме строгой секретности - о детализированном плане знало лишь несколько человек. В определенный день на пункте боевого управления собрались лучшие операторы дронов ЦСО "А" СБУ и приступили к реализации замысла.

"На связи с нами все время был Президент. Он многократно до этого тоже интересовался отдельными деталями и где-то, скажу откровенно, ускорял. Поскольку у него управленческая деятельность такая, как говорят, "не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня". А он работает так, что "сделай это вчера" вообще", - рассказал Председатель СБУ.

Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

