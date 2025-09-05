РФ после спецоперации СБУ "Павутина" переместила уцелевшие самолеты в Амурскую область, - Малюк

После спецоперации СБУ "Павутина" россияне вынуждены были переместить стратегическую авиацию в самую восточную точку - авиабазу дальней авиации "Украинка" в Амурской области. Это усложнило удары по Украине.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Василий Малюк во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, сейчас враг привлекает к атакам "шахедами" и ракетами меньшее количество самолетов.

"Они были вынуждены переместить свои дальние стратегические самолеты в самую восточную точку - на аэродром "Украинка". Теперь им, чтобы приблизиться на территорию Украины, к местам пуска, нужно преодолеть большое расстояние. Это им не выгодно и неприемлемо в работе", - пояснил Малюк.

Глава СБУ добавил, что такие полеты изнашивают детали, и поэтому быстро теряется моторесурс российских самолетов.

Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

