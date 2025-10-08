Малюк доложил Зеленскому о результатах дальнобойных ударов: Согласованы новые операции. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Глава Службы и президент обсудили боевую работу СБУ.

"Малюк доложил о результатах наших дальнобойных ударов, которые осуществляются силами СБУ. Важно, что большую эффективность демонстрируют украинские дальнобойные ракеты-дроны. Существенные результаты имеем и в уничтожении российских комплексов ПВО", - отметил Зеленский.

Также президент отметил воинов ЦСО "А" СБУ, которые осуществляют активные действия на Покровском направлении.

"Констатируем, что российские войска получили приказ штурмовать наши позиции любой ценой. Соответственно, значительно вырос уровень российских потерь. Только наши воины СБУ и только на Покровском направлении уничтожают сейчас более 100 оккупантов в день, и это без учета результатов действий воинов других составляющих наших Сил обороны и безопасности. Всего за прошлый месяц воины ЦСО "А" СБУ ликвидировали 3028 оккупантов - по каждому из них имеем соответствующую верификацию", - рассказал глава государства.

Зеленский заявил, что согласовал операции, имеющие целью уменьшение российского военного потенциала.

