РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9192 посетителя онлайн
Новости Фото Спецоперация СБУ
1 215 12

Малюк доложил Зеленскому о результатах дальнобойных ударов: Согласованы новые операции. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Глава Службы и президент обсудили боевую работу СБУ.

Зеленский заслушал доклад Малюка. Что известно?

"Малюк доложил о результатах наших дальнобойных ударов, которые осуществляются силами СБУ. Важно, что большую эффективность демонстрируют украинские дальнобойные ракеты-дроны. Существенные результаты имеем и в уничтожении российских комплексов ПВО", - отметил Зеленский.

Зеленский заслушал доклад Малюка. Что известно?

Читайте: РФ после спецоперации СБУ "Павутина" переместила уцелевшие самолеты в Амурскую область, - Малюк

Также президент отметил воинов ЦСО "А" СБУ, которые осуществляют активные действия на Покровском направлении.

"Констатируем, что российские войска получили приказ штурмовать наши позиции любой ценой. Соответственно, значительно вырос уровень российских потерь. Только наши воины СБУ и только на Покровском направлении уничтожают сейчас более 100 оккупантов в день, и это без учета результатов действий воинов других составляющих наших Сил обороны и безопасности. Всего за прошлый месяц воины ЦСО "А" СБУ ликвидировали 3028 оккупантов - по каждому из них имеем соответствующую верификацию", - рассказал глава государства.

Зеленский заявил, что согласовал операции, имеющие целью уменьшение российского военного потенциала.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Зеленский заслушал доклад Малюка. Что известно?

Автор: 

Зеленский Владимир (22179) СБУ (20493) Малюк Василий (103)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Війна війною, а піар за розкладом!
показать весь комментарий
08.10.2025 13:59 Ответить
+2
ВасяДвамагазина за три роки війни УМУДРИВСЯ не знищити ЖОДНОГО З ВОРОГІВ із тих, хто ВІДДАЄ НАКАЗИ. Зрозуміло, що вони будуть продовжувати розбій в Україні, бо знаходяться в повній безпеці, за яку безмірно вдячні ВасіДвамагазина і Вові **********.
показать весь комментарий
08.10.2025 14:06 Ответить
+1
А де на світлині кріт дЕрьмак? За ширмою ховается завгосп-ларьочник?
показать весь комментарий
08.10.2025 14:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Війна війною, а піар за розкладом!
показать весь комментарий
08.10.2025 13:59 Ответить
СБЗ.
показать весь комментарий
08.10.2025 14:02 Ответить
Дроно-ракети, це, мабуть, "Паляниці"?
показать весь комментарий
08.10.2025 14:02 Ответить
ВасяДвамагазина за три роки війни УМУДРИВСЯ не знищити ЖОДНОГО З ВОРОГІВ із тих, хто ВІДДАЄ НАКАЗИ. Зрозуміло, що вони будуть продовжувати розбій в Україні, бо знаходяться в повній безпеці, за яку безмірно вдячні ВасіДвамагазина і Вові **********.
показать весь комментарий
08.10.2025 14:06 Ответить
А де на світлині кріт дЕрьмак? За ширмою ховается завгосп-ларьочник?
показать весь комментарий
08.10.2025 14:07 Ответить
Про керченський міст вже не згадують. Видно не по зубах.
показать весь комментарий
08.10.2025 14:09 Ответить
Два потужники))
показать весь комментарий
08.10.2025 14:19 Ответить
Зрозуміло, хто наступний в Україні сидітиме без світла?
показать весь комментарий
08.10.2025 14:28 Ответить
Це спеціально відчитуються щоб в кремлі побачили
показать весь комментарий
08.10.2025 14:29 Ответить
Головне вдарити по червоній площі, по кремлю, по спаскій башті, по фесебе, по міноборони, по держдурі!!! Хай московиті відчують що це таке війна!!!
показать весь комментарий
08.10.2025 14:33 Ответить
З "Томагавками"?
показать весь комментарий
08.10.2025 14:33 Ответить
А заодно доповів, що відмазав чувака з МО який завдав збитків на 154 млн. Думаю малюк частину каси в ОП завіз))
показать весь комментарий
08.10.2025 14:41 Ответить
 
 