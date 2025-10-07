Военный РФ выстрелил себе в голову после встречи с украинским дроном
На Покровском направлении российский пехотинец собирался идти в штурм, но наткнулся на дрон бойцов 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан".
Как сообщает Цензор.НЕТ, БпЛА попал в оккупанта - тот решил не "ждать" и добровольно самоликвидировался - выстрелил себе в голову.
На видео, обнародованном бойцами, видно, как россиянин падает после встречи с беспилотником. Силы обороны отмечают, что такая "экономия боекомплекта" иногда случается во время работы FPV.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
ягелеядный орк
цапорылый
каазламордый
лаптестановец-
и это все расходный материал,
18-20 минут жизни на поле боя
Видно, що інструкцію він читав, але практично дії не відпрацьовував Ото перший раз...
А міг ще на болотах все це відпрацювати до автоматизму!