РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10891 посетитель онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении
3 272 11

Военный РФ выстрелил себе в голову после встречи с украинским дроном

На Покровском направлении российский пехотинец собирался идти в штурм, но наткнулся на дрон бойцов 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан".

Как сообщает Цензор.НЕТ, БпЛА попал в оккупанта - тот решил не "ждать" и добровольно самоликвидировался - выстрелил себе в голову.

На видео, обнародованном бойцами, видно, как россиянин падает после встречи с беспилотником. Силы обороны отмечают, что такая "экономия боекомплекта" иногда случается во время работы FPV.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Огненное шоу" на Харьковщине: уничтожена техника, связь и живая сила оккупантов. ВИДЕО

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

армия РФ (20805) самоубийство (1030) уничтожение (8080) Донецкая область (10923) 3 полк спецназа (25) дроны (4981) Покровск (806) Покровский район (1057)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Це ж треба! Дрон довів "мальчіка в трусіках" до самогубства...
показать весь комментарий
07.10.2025 03:19 Ответить
+4
Ну обережніше треба, а як би там мізки були, то міг би і пошкодити.
показать весь комментарий
07.10.2025 02:53 Ответить
+3
Я имуниверю. В голову - это моментальная отключка. А тут какие-то отрепетированные конвульсии руками, еще из-под лоба посматривает, мол дрон еще здесь или свалил. .
показать весь комментарий
07.10.2025 06:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
свинособака...
показать весь комментарий
07.10.2025 02:20 Ответить
ластоногий аалень
ягелеядный орк
цапорылый
каазламордый
лаптестановец-
и это все расходный материал,
18-20 минут жизни на поле боя
показать весь комментарий
07.10.2025 06:37 Ответить
Тю, чуть не забыл центровое погоняло, мол, водкапей-грязиваляйси.
показать весь комментарий
07.10.2025 07:03 Ответить
Ну обережніше треба, а як би там мізки були, то міг би і пошкодити.
показать весь комментарий
07.10.2025 02:53 Ответить
Це ж треба! Дрон довів "мальчіка в трусіках" до самогубства...
показать весь комментарий
07.10.2025 03:19 Ответить
Я имуниверю. В голову - это моментальная отключка. А тут какие-то отрепетированные конвульсии руками, еще из-под лоба посматривает, мол дрон еще здесь или свалил. .
показать весь комментарий
07.10.2025 06:31 Ответить
Який молодець, щоб так усі.
показать весь комментарий
07.10.2025 06:59 Ответить
Ще мінус один.Добре.А ще краще зробив би це в себе вдома.
показать весь комментарий
07.10.2025 07:42 Ответить
Могло б і в своїх ****** застрелитися, бидло ********
показать весь комментарий
07.10.2025 08:25 Ответить
Повільно, дуже повільно!!! Потрібно швидше!
Видно, що інструкцію він читав, але практично дії не відпрацьовував Ото перший раз...
А міг ще на болотах все це відпрацювати до автоматизму!
показать весь комментарий
07.10.2025 08:51 Ответить
 
 