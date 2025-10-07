Військовий РФ вистрілив собі в голову після зустрічі з українським дроном. ВIДЕО 18+
На Покровському напрямку російський піхотинець збирався йти в штурм, але натрапив на дрон бійців 3-ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, БпЛА влучив в окупанта - той вирішив не "чекати" та добровільно самоліквідувався - вистрілив собі в голову.
На відео, оприлюдненому бійцями, видно, як росіянин падає після зустрічі з безпілотником. Сили оборони зазначають, що така "економія боєкомплекту" іноді трапляється під час роботи FPV.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Водяной #461390
показати весь коментар07.10.2025 02:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Мойша из Одессы
показати весь коментар07.10.2025 02:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль