Військовий РФ вистрілив собі в голову після зустрічі з українським дроном. ВIДЕО 18+

На Покровському напрямку російський піхотинець збирався йти в штурм, але натрапив на дрон бійців 3-ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, БпЛА влучив в окупанта - той вирішив не "чекати" та добровільно самоліквідувався - вистрілив собі в голову.

На відео, оприлюдненому бійцями, видно, як росіянин падає після зустрічі з безпілотником. Сили оборони зазначають, що така "економія боєкомплекту" іноді трапляється під час роботи FPV.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

