Військовий РФ вистрілив собі в голову після зустрічі з українським дроном. ВIДЕО 18+

На Покровському напрямку російський піхотинець збирався йти в штурм, але натрапив на дрон бійців 3-ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, БпЛА влучив в окупанта - той вирішив не "чекати" та добровільно самоліквідувався - вистрілив собі в голову.

На відео, оприлюдненому бійцями, видно, як росіянин падає після зустрічі з безпілотником. Сили оборони зазначають, що така "економія боєкомплекту" іноді трапляється під час роботи FPV.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

армія рф (18944) самогубство (663) знищення (8399) Донецька область (9748) 3 полк спецпризначенців (25) дрони (5907) Покровськ (839) Покровський район (1068)
свинособака...
07.10.2025 02:20 Відповісти
Ну обережніше треба, а як би там мізки були, то міг би і пошкодити.
07.10.2025 02:53 Відповісти
 
 