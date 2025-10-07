УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4497 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
516 0

"Вогняне шоу" на Харківщині: знищено техніку, зв’язок і живу силу окупантів. ВIДЕО

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України бригади "Гарт" на півночі Харківщини виявили ворожі позиції, які стали цілями для української артилерії та ударних БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті спільної роботи Сил оборони було знищено особовий склад окупантів, дві автівки, гармату, точку запуску БпЛА, антени зв’язку та фортифікації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На оприлюдненому відео зафільмовано удари по позиціях військових РФ, які завершилися "вогняним шоу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни знімали дрон на телефони, поки той не підірвав їхній ЗРК. ВIДЕО

армія рф (18944) Держприкордонслужба ДПСУ (6469) знищення (8399) дрони (5907) Харківська область (1707)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 