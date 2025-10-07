"Вогняне шоу" на Харківщині: знищено техніку, зв’язок і живу силу окупантів. ВIДЕО

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України бригади "Гарт" на півночі Харківщини виявили ворожі позиції, які стали цілями для української артилерії та ударних БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті спільної роботи Сил оборони було знищено особовий склад окупантів, дві автівки, гармату, точку запуску БпЛА, антени зв’язку та фортифікації.

На оприлюдненому відео зафільмовано удари по позиціях військових РФ, які завершилися "вогняним шоу".

