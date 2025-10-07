"Огненное шоу" в Харьковской области: уничтожена техника, связь и живая сила оккупантов. ВИДЕО

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины бригады "Гарт" на севере Харьковщины обнаружили вражеские позиции, которые стали целями для украинской артиллерии и ударных БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате совместной работы Сил обороны был уничтожен личный состав оккупантов, две машины, орудие, точка запуска БПЛА, антенны связи и фортификации.

На обнародованном видео сняты удары по позициям военных РФ, которые завершились "огненным шоу".

