"Огненное шоу" в Харьковской области: уничтожена техника, связь и живая сила оккупантов. ВИДЕО
Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины бригады "Гарт" на севере Харьковщины обнаружили вражеские позиции, которые стали целями для украинской артиллерии и ударных БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате совместной работы Сил обороны был уничтожен личный состав оккупантов, две машины, орудие, точка запуска БПЛА, антенны связи и фортификации.
На обнародованном видео сняты удары по позициям военных РФ, которые завершились "огненным шоу".
