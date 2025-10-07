РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10891 посетитель онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
3 207 0

"Огненное шоу" в Харьковской области: уничтожена техника, связь и живая сила оккупантов. ВИДЕО

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины бригады "Гарт" на севере Харьковщины обнаружили вражеские позиции, которые стали целями для украинской артиллерии и ударных БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате совместной работы Сил обороны был уничтожен личный состав оккупантов, две машины, орудие, точка запуска БПЛА, антенны связи и фортификации.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На обнародованном видео сняты удары по позициям военных РФ, которые завершились "огненным шоу".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне снимали дрон на телефоны, пока тот не взорвал их ЗРК. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20805) Госпогранслужба (6897) уничтожение (8080) дроны (4981) Харьковская область (1685)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 