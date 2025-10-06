РУС
Россияне снимали дрон на телефоны, пока тот не подорвал их ЗРК. ВИДЕО

Дрон с системой самоликвидации от "Lasar`s Group" 27-й Печерской бригады НГУ во второй раз провел уникальную операцию против российского ЗРК "Бук-М1".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз аппарат "оседлал" пусковую установку, провел видеосъемку личного состава и после паузы подорвал себя.

Оккупанты, заметив дрон, начали снимать его на телефоны, но не успели среагировать и разбежались в разные стороны.

Это уже вторая подобная операция: первый удар по ЗРК Lasar's Group осуществили в начале сентября - тогда цель была уничтожена во время движения.

Видео обнародовали бойцы в телеграм-канале.

армия РФ (20787) уничтожение (8080) Национальная гвардия (2243) дроны (4981) ЗРК (227)
+14
якийсь "квартал-95". там була купа цілей, які можна було ліквідувать.
06.10.2025 21:25 Ответить
+12
Для чого ці виїбоси? - чого не спалили з бігунами?
06.10.2025 21:20 Ответить
+7
".... на самому цікавому місці"!!!!!!
06.10.2025 21:20 Ответить
Для чого ці виїбоси? - чого не спалили з бігунами?
06.10.2025 21:20 Ответить
Не думав що цілком ймовірно відбулася відмова підривника , а камера працювала ? Там хтось із кацапів палкою дрон штрикав , може і допомогло , тоді кацап- молодець , а якщо і ракети рвонуло , то кацап просто розмумник .
06.10.2025 21:54 Ответить
".... на самому цікавому місці"!!!!!!
06.10.2025 21:20 Ответить
якийсь "квартал-95". там була купа цілей, які можна було ліквідувать.
06.10.2025 21:25 Ответить
Так інколи для історії і таке потрібно, цікаво ж, особливо коли патичком штурляли
06.10.2025 21:32 Ответить
це дурість. розрахунок ППО це дуже жирна ціль
06.10.2025 21:41 Ответить
Можливо, була якась інша мета, чи технічні причини, чому не підірвали разом з купою пі..рів
Навряд-чи, їх вирішили просто "зафільмувати"
06.10.2025 21:32 Ответить
читай моє нижче.
06.10.2025 21:53 Ответить
ну, ту же всі стратеги захмарного рівня. З канапи, звісно, краще видно, щшо робити, коли і як. Я від цих сук в коментах шаленію. ******* вбогі
06.10.2025 22:11 Ответить
два раза клоуны: первый когда не грохнули в нужный момент, второй - когда выложили видео на всеобщее осмотрение
06.10.2025 21:34 Ответить
а то що ви кацапи зробите?
У нього палець на кнопці вже.
Хіба шо зможете по клоунському розбігтися в надії що не зацепить.
А тут відос де свинособаки розбігаються не маючи майже шансів.
Ракета ПВО це купа дрібних уламків на велику відстань, при вибусі-там мало шансів утекти.
А якщо порахувати на паливо в ній....
06.10.2025 21:52 Ответить
"а то що ви кацапи зробите?"

укол пропустил? иначе объяснить ваш опус сложно
06.10.2025 22:24 Ответить
В мережі гуляє відос де кацап кацапу зуби чистить хєм,а потім помічають дрон.. який кінчів раніше кацапа)))
06.10.2025 21:36 Ответить
Відос заслуговує на премію Оскара.
Піпецб який холоднокровний і прорахований розрахунок у дрона))))
Мої аплодисменти.
Зберіг авжеж.
06.10.2025 21:47 Ответить
Озвучка недолуга, ворога потрібно вбивати інакше він вбʼє тебе . Сподіваюсь якесь неспрацювання а не затуп оператора
06.10.2025 22:00 Ответить
Не дуже зрозумів. Автор статті каже що дрон їх підірвав,.. більшість колег в коментах цього не бачать, підозрюють що детонатор "заїло".
Але момент показовий. Дуже шкода що не розїїбало їх разом з вантажівками
06.10.2025 22:15 Ответить
А по мойму дроноводи облажались і рашисти сіпались. Так що не розумію в чому гордість?
06.10.2025 22:22 Ответить
УберДрон
06.10.2025 22:31 Ответить
Для дурнів-зрадоботів, які пишуть чого те не так, се не так, є пояснення - це був бомбер уже без скидів, який сів на установку, а потім самознищився, щоб її знешкодити. І ригати в сторону воїнів, сидячи на диванах не варто, можливо?
06.10.2025 22:43 Ответить
 
 