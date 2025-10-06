Россияне снимали дрон на телефоны, пока тот не подорвал их ЗРК. ВИДЕО
Дрон с системой самоликвидации от "Lasar`s Group" 27-й Печерской бригады НГУ во второй раз провел уникальную операцию против российского ЗРК "Бук-М1".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз аппарат "оседлал" пусковую установку, провел видеосъемку личного состава и после паузы подорвал себя.
Оккупанты, заметив дрон, начали снимать его на телефоны, но не успели среагировать и разбежались в разные стороны.
Это уже вторая подобная операция: первый удар по ЗРК Lasar's Group осуществили в начале сентября - тогда цель была уничтожена во время движения.
Видео обнародовали бойцы в телеграм-канале.
Навряд-чи, їх вирішили просто "зафільмувати"
У нього палець на кнопці вже.
Хіба шо зможете по клоунському розбігтися в надії що не зацепить.
А тут відос де свинособаки розбігаються не маючи майже шансів.
Ракета ПВО це купа дрібних уламків на велику відстань, при вибусі-там мало шансів утекти.
А якщо порахувати на паливо в ній....
укол пропустил? иначе объяснить ваш опус сложно
Піпецб який холоднокровний і прорахований розрахунок у дрона))))
Мої аплодисменти.
Зберіг авжеж.
Але момент показовий. Дуже шкода що не розїїбало їх разом з вантажівками