Россияне снимали дрон на телефоны, пока тот не подорвал их ЗРК. ВИДЕО

Дрон с системой самоликвидации от "Lasar`s Group" 27-й Печерской бригады НГУ во второй раз провел уникальную операцию против российского ЗРК "Бук-М1".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз аппарат "оседлал" пусковую установку, провел видеосъемку личного состава и после паузы подорвал себя.

Оккупанты, заметив дрон, начали снимать его на телефоны, но не успели среагировать и разбежались в разные стороны.

Это уже вторая подобная операция: первый удар по ЗРК Lasar's Group осуществили в начале сентября - тогда цель была уничтожена во время движения.

Видео обнародовали бойцы в телеграм-канале.

