Бойцы подразделения "Феникс" остановили вражеский штурм Константиновки - поражена и уничтожена бронетехника. ВИДЕО
Пилоты пограничного подразделения "Феникс" успешно отразили вражескую попытку штурма Константиновки в Донецкой области 5 октября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, противник использовал ухудшение погодных условий и бросил в бой танки, БМД, БМП и МТ-ЛБ.
В слаженном сотрудничестве со смежными подразделениями пилоты "Феникса" успешно поразили вражескую бронетехнику еще на подходе к позициям.
Уничтожен один танк, две ББМ и БМП; поражено еще по меньшей мере восемь единиц бронетехники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий06.10.2025 19:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий06.10.2025 21:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль