Бойцы подразделения "Феникс" остановили вражеский штурм Константиновки - поражена и уничтожена бронетехника. ВИДЕО

Пилоты пограничного подразделения "Феникс" успешно отразили вражескую попытку штурма Константиновки в Донецкой области 5 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник использовал ухудшение погодных условий и бросил в бой танки, БМД, БМП и МТ-ЛБ.

В слаженном сотрудничестве со смежными подразделениями пилоты "Феникса" успешно поразили вражескую бронетехнику еще на подходе к позициям.

Уничтожен один танк, две ББМ и БМП; поражено еще по меньшей мере восемь единиц бронетехники.

