Бійці підрозділу "Фенікс" зупинили ворожий штурм Костянтинівки - уражено та знищено бронетехніку. ВIДЕО

Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" успішно відбили ворожу спробу штурму Костянтинівки на Донеччині 5 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник використав погіршення погодних умов і кинув у бій танки, БМД, БМП та МТ-ЛБ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У злагодженій співпраці з суміжними підрозділами пілоти "Фенікса" успішно уразили ворожу бронетехніку ще на підході до позицій.

Знищено один танк, дві ББМ і БМП; уражено ще щонайменше вісім одиниць бронетехніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 60 ОМБр нищить ворога на Донеччині - мінус десять окупантів. ВIДЕО