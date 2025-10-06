УКР
Бійці підрозділу "Фенікс" зупинили ворожий штурм Костянтинівки - уражено та знищено бронетехніку. ВIДЕО

Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" успішно відбили ворожу спробу штурму Костянтинівки на Донеччині 5 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник використав погіршення погодних умов і кинув у бій танки, БМД, БМП та МТ-ЛБ.

У злагодженій співпраці з суміжними підрозділами пілоти "Фенікса" успішно уразили ворожу бронетехніку ще на підході до позицій.

Знищено один танк, дві ББМ і БМП; уражено ще щонайменше вісім одиниць бронетехніки.

https://t.me/voynareal/123511 💥Український дрон-шпигун заховався в російському ЗРК «Бук» і прокотився 15 кілометрів на ньому. І тільки після того, як русняве таксі довезло його до потрібної точки - вибухнув біля цілої роти з «виразом обличчя 404».
показати весь коментар
06.10.2025 19:38 Відповісти
 
 