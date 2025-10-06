60 ОМБр нищить ворога на Донеччині - мінус десять окупантів. ВIДЕО

Бійці батальйону FATUM 60-ї окремої механізованої бригади продовжують нищити російських окупантів на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів підрозділу ліквідували щонайменше десять військових РФ у лісі, бліндажах та зруйнованих будівлях.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Один із них намагався сховатися за деревом, але дрон його виявив - "розлетілося дрантя".

Відео оприлюднили у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Крила ОМЕГИ" знищили особовий склад окупантів ударами FPV-дронів. ВIДЕО