762 2

60 ОМБр нищить ворога на Донеччині - мінус десять окупантів. ВIДЕО

Бійці батальйону FATUM 60-ї окремої механізованої бригади продовжують нищити російських окупантів на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів підрозділу ліквідували щонайменше десять військових РФ у лісі, бліндажах та зруйнованих будівлях.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Один із них намагався сховатися за деревом, але дрон його виявив - "розлетілося дрантя".

Відео оприлюднили у соцмережах.

армія рф (18944) знищення (8399) Донецька область (9748) дрони (5907) 60 ОМБр (59)
дякую ЗСУ що нищать ворога..
06.10.2025 19:15 Відповісти
смерть свинособакам...
06.10.2025 20:32 Відповісти
 
 