60-я ОМБр уничтожает врага на Донетчине - минус десять оккупантов. ВИДЕО
Бойцы батальона FATUM 60-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать российских оккупантов на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов подразделения ликвидировали по меньшей мере десять военных РФ в лесу, блиндажах и разрушенных зданиях.
Один из них пытался спрятаться за деревом, но дрон его обнаружил - "разлетелась ветошь".
Видео обнародовали в соцсетях.
