60-я ОМБр уничтожает врага на Донетчине - минус десять оккупантов. ВИДЕО

Бойцы батальона FATUM 60-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать российских оккупантов на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов подразделения ликвидировали по меньшей мере десять военных РФ в лесу, блиндажах и разрушенных зданиях.

Один из них пытался спрятаться за деревом, но дрон его обнаружил - "разлетелась ветошь".

Видео обнародовали в соцсетях.

