"Крылья ОМЕГИ" уничтожили личный состав оккупантов ударами FPV-дронов. ВИДЕО

Спецназовцы отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" Нацгвардии ликвидировали FPV-дронами личный состав противника на одном из направлений.

После точного попадания уцелевший оккупант начал убегать, но украинский беспилотник его догнал и ликвидировал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал украинских бойцов.

