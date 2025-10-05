РУС
"Крылья ОМЕГИ" уничтожили личный состав оккупантов ударами FPV-дронов. ВИДЕО

Спецназовцы отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" Нацгвардии ликвидировали FPV-дронами личный состав противника на одном из направлений.

После точного попадания уцелевший оккупант начал убегать, но украинский беспилотник его догнал и ликвидировал.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал украинских бойцов.

Добігалися *********, по теренах Украни! Здохли!!
показать весь комментарий
05.10.2025 17:12 Ответить
От не пилось быдлу ватному на болотах, решили подохнуть в Украине и у них это неплохо получилось..
показать весь комментарий
05.10.2025 17:26 Ответить
 
 