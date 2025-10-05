"Крылья ОМЕГИ" уничтожили личный состав оккупантов ударами FPV-дронов. ВИДЕО
Спецназовцы отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" Нацгвардии ликвидировали FPV-дронами личный состав противника на одном из направлений.
После точного попадания уцелевший оккупант начал убегать, но украинский беспилотник его догнал и ликвидировал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал украинских бойцов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий05.10.2025 17:12 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Серый Вовк
показать весь комментарий05.10.2025 17:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль