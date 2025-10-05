"Крила ОМЕГИ" знищили особовий склад окупантів ударами FPV-дронів. ВIДЕО
Спецпризначенці окремого загону Крила ОМЕГИ" Нацгвардії ліквідували FPV-дронами особовий склад противника на одному з напрямків.
Після точного влучання вцілілий окупант почав тікати, але український безпілотник його наздогнав та ліквідував.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал українських бійців.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар05.10.2025 17:12 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар05.10.2025 17:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль