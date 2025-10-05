"Крила ОМЕГИ" знищили особовий склад окупантів ударами FPV-дронів. ВIДЕО

Спецпризначенці окремого загону Крила ОМЕГИ" Нацгвардії ліквідували FPV-дронами особовий склад противника на одному з напрямків.

Після точного влучання вцілілий окупант почав тікати, але український безпілотник його наздогнав та ліквідував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал українських бійців.

