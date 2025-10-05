УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9652 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
455 2

"Крила ОМЕГИ" знищили особовий склад окупантів ударами FPV-дронів. ВIДЕО

Спецпризначенці окремого загону Крила ОМЕГИ" Нацгвардії ліквідували FPV-дронами особовий склад противника на одному з напрямків.

Після точного влучання вцілілий окупант почав тікати, але український безпілотник його наздогнав та ліквідував. 

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал українських бійців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці полку "Скеля" ліквідували десяток окупантів в лісопосадках, бліндажах, окопах. ВIДЕО 18+

армія рф (18934) безпілотник (4993) знищення (8389) Національна гвардія (1656)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добігалися *********, по теренах Украни! Здохли!!
показати весь коментар
05.10.2025 17:12 Відповісти
От не пилось быдлу ватному на болотах, решили подохнуть в Украине и у них это неплохо получилось..
показати весь коментар
05.10.2025 17:26 Відповісти
 
 