Бійці полку "Скеля" ліквідували десяток окупантів в лісопосадках, бліндажах, окопах. ВIДЕО 18+

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" нищать окупантів на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів ліквідували щонайменше десяток військових РФ в бліндажах, окопах, у лісі та на відкритій місцевості.

Також знищено мотоцикл разом з особовим складом - відповідне відео оприлюднили бійці у своєму телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон зафіксував десятки вбитих окупантів на Донеччині. ВIДЕО