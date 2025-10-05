УКР
Бійці полку "Скеля" ліквідували десяток окупантів в лісопосадках, бліндажах, окопах. ВIДЕО 18+

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" нищать окупантів на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів ліквідували щонайменше десяток військових РФ в бліндажах, окопах, у лісі та на відкритій місцевості.
Також знищено мотоцикл разом з особовим складом - відповідне відео оприлюднили бійці у своєму телеграм-каналі.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

армія рф (18934) знищення (8389) дрони (5893) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (18)
Коментувати
Шикарний голосовий супровід у стилі науково-популярної передачі "У світі тварин".
05.10.2025 16:46 Відповісти
Хорошее видео и пояснения хороши...
05.10.2025 16:58 Відповісти
Дякуємо, нашим Захисникам України та їх Родинам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Смерть ************ оркам!
05.10.2025 17:16 Відповісти
 
 