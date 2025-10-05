Бійці полку "Скеля" ліквідували десяток окупантів в лісопосадках, бліндажах, окопах. ВIДЕО 18+
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" нищать окупантів на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів ліквідували щонайменше десяток військових РФ в бліндажах, окопах, у лісі та на відкритій місцевості.
Також знищено мотоцикл разом з особовим складом - відповідне відео оприлюднили бійці у своєму телеграм-каналі.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
