Український дрон зафіксував десятки вбитих окупантів на Донеччині. ВIДЕО

В мережі опублікували відео, де український дрон фіксує десятки вбитих окупантів на околицях села Новоторецьке на Донеччині. Горить трава та розкидані тіла військових РФ на відкритій місцевості.

Про це повідомляєЦензор.НЕТ із посиланням на українські телеграм-канали.

