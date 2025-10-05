УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9770 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Бойові дії на Торецькому напрямку
1 929 16

Український дрон зафіксував десятки вбитих окупантів на Донеччині. ВIДЕО

В мережі опублікували відео, де український дрон фіксує десятки вбитих окупантів на околицях села Новоторецьке на Донеччині. Горить трава та розкидані тіла військових РФ на відкритій місцевості. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про це повідомляєЦензор.НЕТ із посиланням на українські телеграм-канали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці НГУ "Спартан" збили понад сотню дронів-камікадзе на Донеччині. ВIДЕО

армія рф (18934) знищення (8389) Донецька область (9739) Краматорський район (752) Торецьке (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
картина м'ясом
показати весь коментар
05.10.2025 16:14 Відповісти
+4
Земля скловатою..
показати весь коментар
05.10.2025 16:13 Відповісти
+4
Це їх касетними накрили ?? Спробував рахувати, збився - мабуть шт. 45-50.
Вдало наші накрили. Молодці !!

Але якщо чесно, веселий музон дратує.
показати весь коментар
05.10.2025 16:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Земля скловатою..
показати весь коментар
05.10.2025 16:13 Відповісти
+
показати весь коментар
05.10.2025 16:14 Відповісти
+ +
показати весь коментар
05.10.2025 16:21 Відповісти
болотом
показати весь коментар
05.10.2025 16:15 Відповісти
вот що благословенна колючка творить !!!

ефект рибальської "морди" - уроди як рибки перли через одну дірку в колючці.
мізків не вистачило ще проходів наробити.

.

.
показати весь коментар
05.10.2025 16:43 Відповісти
картина м'ясом
показати весь коментар
05.10.2025 16:14 Відповісти
Дофіга ж їх, триколорних кадаврів!
показати весь коментар
05.10.2025 16:16 Відповісти
Це їх касетними накрили ?? Спробував рахувати, збився - мабуть шт. 45-50.
Вдало наші накрили. Молодці !!

Але якщо чесно, веселий музон дратує.
показати весь коментар
05.10.2025 16:19 Відповісти
Побутує думка що какцапи йдуть удобрювати український чорнозем. Хіба можть бути якісне добриво з біосміття. На землі після них буде рости в кращому рзі рєпа і брюква.
показати весь коментар
05.10.2025 16:22 Відповісти
Весело здохли - під музичку
показати весь коментар
05.10.2025 16:24 Відповісти
Воно то так, тільки трішечки не так...Загиблі окупанти все ж свою задачу виконали: лінія оборони прорвана... Дуже "потужні" на відео інженерні загородження: "Єгоза" і бетонні пірамідки🤦‍♂️
показати весь коментар
05.10.2025 16:29 Відповісти
Лежить розкиданий нікому на× непотрібний мотлох.
показати весь коментар
05.10.2025 16:33 Відповісти
Допоки не знищать найкривавішого світового терориста путіна ця м'сорубка не припинется, йому що шкода свого бидла чи колоборантів лднр. Тому справа спец служб знищити рашиську паскуду.
показати весь коментар
05.10.2025 16:33 Відповісти
Надо их танком переехать а то вдруг придуриваются...
показати весь коментар
05.10.2025 16:43 Відповісти
Справа у тому, що москалів це не зупиняє, навіть надихає. Фортифікація пройдена.
показати весь коментар
05.10.2025 17:03 Відповісти
Передививсь разів з десять. Так сподобалась музика....
показати весь коментар
05.10.2025 17:12 Відповісти
 
 