Бійці НГУ "Спартан" збили понад сотню дронів-камікадзе на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана "Спартан" Національної гвардії України у вересні знищили понад 100 російських дронів-камікадзе типу "Молнія" на Покровському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.
"Ці "Молнії" летіли вбивати українців. Однак противник не врахував, що в цю гру грають удвох", - йдеться в коментарі бійців під відео.
