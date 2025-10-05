УКР
Бійці НГУ "Спартан" збили понад сотню дронів-камікадзе на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана "Спартан" Національної гвардії України у вересні знищили понад 100 російських дронів-камікадзе типу "Молнія" на Покровському напрямку.

"Ці "Молнії" летіли вбивати українців. Однак противник не врахував, що в цю гру грають удвох", - йдеться в коментарі бійців під відео.

