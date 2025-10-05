Бойцы НГУ "Спартан" сбили более сотни дронов-камикадзе в Донецкой области. ВИДЕО
Бойцы 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана "Спартан" Национальной гвардии Украины в сентябре уничтожили более 100 российских дронов-камикадзе типа "Молния" на Покровском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.
"Эти "Молнии" летели убивать украинцев. Однако противник не учел, что в эту игру играют вдвоем", - говорится в комментарии бойцов под видео.
