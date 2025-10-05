РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9410 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
2 211 6

Дрон разорвал российского оккупанта-"велосипедиста" под Покровском. ВИДЕО

Операторы 414-й бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" показали кадры ликвидации российского военного на велосипеде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дронари обнаружили оккупанта под Покровском в Донецкой области. От сбрасывания боеприпаса оккупанта разорвало пополам.

"Тур де Франс для российского велоспринтера завершился", - говорится в комментариях под видео.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите: "Птицы Мадьяра" завалили блиндаж с оккупантами, одного добили во время бегства. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20777) беспилотник (4361) уничтожение (8070) Донецкая область (10914) Покровский район (1051) 414 Птахи Мадяра (67)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПІТ-СТОП завершено...
показать весь комментарий
05.10.2025 10:37 Ответить
Крутил педали но все равно в'*****
показать весь комментарий
05.10.2025 11:01 Ответить
********** здох, а вєліку, хоть би що!!
показать весь комментарий
05.10.2025 11:25 Ответить
Замітили його долоня залишилась на передньому колесі .
показать весь комментарий
05.10.2025 11:47 Ответить
Бицикл Бабского? Велопробег камчатка - Киев оборвался у Покровська...
Злі Птахи у Мадяра - не ******* ровери...
показать весь комментарий
05.10.2025 12:33 Ответить
Сподіваюсь люде не постраждали?
показать весь комментарий
05.10.2025 12:47 Ответить
 
 