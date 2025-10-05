Дрон разорвал российского оккупанта-"велосипедиста" под Покровском. ВИДЕО
Операторы 414-й бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" показали кадры ликвидации российского военного на велосипеде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дронари обнаружили оккупанта под Покровском в Донецкой области. От сбрасывания боеприпаса оккупанта разорвало пополам.
"Тур де Франс для российского велоспринтера завершился", - говорится в комментариях под видео.
Злі Птахи у Мадяра - не ******* ровери...