1 688 4

Дрон розірвав російського окупанта-"велосипедиста" під Покровськом. ВIДЕО

Оператори 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" показали кадри ліквідації російського військового на велосипеді. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дронарі виявили окупанта під Покровськом на Донеччині. Від скиду боєприпасу окупанта розірвало навпіл. 

"Тур де Франс для російського велоспринтера завершився", - йдеться в коментарях під відео.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться: "Птахи Мадяра" завалили бліндаж з окупантами, одного добили під час втечі. ВIДЕО

армія рф (18934) безпілотник (4993) знищення (8389) Донецька область (9739) Покровський район (1062) 414 Птахи Мадяра (66)
ПІТ-СТОП завершено...
05.10.2025 10:37 Відповісти
Крутил педали но все равно в'*****
05.10.2025 11:01 Відповісти
********** здох, а вєліку, хоть би що!!
05.10.2025 11:25 Відповісти
Замітили його долоня залишилась на передньому колесі .
05.10.2025 11:47 Відповісти
 
 