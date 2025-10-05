Дрон розірвав російського окупанта-"велосипедиста" під Покровськом. ВIДЕО

Оператори 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" показали кадри ліквідації російського військового на велосипеді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дронарі виявили окупанта під Покровськом на Донеччині. Від скиду боєприпасу окупанта розірвало навпіл.

"Тур де Франс для російського велоспринтера завершився", - йдеться в коментарях під відео.

