"Птахи Мадяра" завалили бліндаж з окупантами, одного добили під час втечі. ВIДЕО

Підрозділ "WORMBUSTERS" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищив окупантів та бліндаж на одному з напрямків.

Український дрон влучним скиданням завалив бліндаж із двома військовими РФ. Один із них вижив і намагався втекти, але бійці переслідували його до останнього та добили, як повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео оприлюднили у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Птахи Мадяра" знищили понад 20 одиниць техніки окупантів. ВIДЕО

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!