1 826 8

"Птахи Мадяра" завалили бліндаж з окупантами, одного добили під час втечі. ВIДЕО

Підрозділ "WORMBUSTERS" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищив окупантів та бліндаж на одному з напрямків.

Український дрон влучним скиданням завалив бліндаж із двома військовими РФ. Один із них вижив і намагався втекти, але бійці переслідували його до останнього та добили, як повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео оприлюднили у соцмережах.

армія рф (18870) безпілотник (4965) знищення (8346) 414 Птахи Мадяра (63)
добре..
30.09.2025 22:18 Відповісти
Ми починаємо забувати, що добрий каzап - це дохлий каzап.
30.09.2025 22:18 Відповісти
з бліндажа то виліз, але тікав з включеним "ручніком". знять забув! з колодок аж тіки дим пішов! )))
30.09.2025 22:29 Відповісти
Какое доброе видео свинособак на сон грядущий. Прямо как со стариной Фредди.
30.09.2025 22:32 Відповісти
дрони тєрзают солдатіка.....как распятого мальчіка в трусіках
30.09.2025 22:55 Відповісти
Таке враження що воює лише один Мадяр.
30.09.2025 23:21 Відповісти
Первый раз в жизни кацап не ******* - три дрона потерзали свинособаку.
30.09.2025 23:37 Відповісти
@ "Українські військові почали розгортати спеціальні інженерні загородження, що перешкоджають прольотам оптоволоконних безпілотників за лінію фронту.
Кадри із українським винаходом оприлюднив російський блогер «https://t.me/ramzayiegokomanda/31084 Рамзай».
Ідея простої інженерної конструкції, яка складається з протягнутого колючо-ріжучого дроту, передбачає обрив попадаючого на нього оптоволоконного кабелю за рахунок обертання «колючки» навколо своєї осі.
Таке рішення може бути дієвим, оскільки оптоволоконні дрони не тягнуть кабель у повітрі, а ніби встеляють його за собою по землі.
Український військовий у перехопленому https://youtu.be/kU3ddY7FDqw?si=Va-gPnHECCqUXlMy відео розповідає, що загородження протяжністю у 150 метрів живиться від акумулятора та керується невеликим контролером. Він здійснює оберти з хвилинною паузою кожну хвилину, таким чином працюючи по 12 годин на добу.
Необхідність ручного встановлення такої конструкції не дозволить загороджувати передові позиції, однак може вирішити іншу важливу проблему - удари дронів у тилу українських позицій та засідки на логістичних шляхах.
Саме оптоволоконні дрони за рахунок безперебійного зв'язку стали основною перепоною для підвозу припасів та ротації українських військових.
Вже сьогодні військові по обидві сторони фронту успішно завдають удари цими безпілотниками на глибину до 40 кілометрів. До прикладу, в травні оператори бригади «Птахи Мадяра» уразили російські танки в сховищі на рекордній відстані - https://militarnyi.com/uk/news/dovga-ruka-ptahiv-madyara-optovolokonnyj-dron-urazyv-vorozhyj-tank-na-vidstani-u-42-km-vid-frontu/ 42 кілометри.
Тенденції до збільшення дальності польоту оптоволоконних дронів лише збільшуються: цього місяця росіяни https://militarnyi.com/uk/news/rosiyany-testuyut-udarni-kryla-z-optovolokonnym-zv-yazkom/ випробували FPV-дрон літакового типу «Молния-2» з 40-кілометровою котушкою.
Над схожим виробом працюють і українські розробники, які липні https://www.youtube.com/watch?v=oJqryUznpZI представили прототип двомоторної версії безпілотника Darts із оптоволоконною катушкою на 50 кілометрів. На той момент виріб лише проходив перші льотні випробування та не був готовий до бойового застосування.
Ключовою перевагою «літаків» при схожій дальності є вища швидкість, яка зменшує час польоту, упродовж якого ворог або інші обставини можуть обірвати крихкий кабель."

Прототип ударного безпілотника Darts з оптоволоконною системою зв'язку, липень 2025. Фото: АрміяTV
30.09.2025 23:47 Відповісти
 
 