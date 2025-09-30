УКР
"Птахи Мадяра" знищили понад 20 одиниць техніки окупантів. ВIДЕО

Бійці 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" продовжують успішно розгромлювати ворожу техніку та окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори безпілотників знищили 11 автомобілів, 9 мотоциклів, 2 УАЗи "буханки", 2 бронемашини, 4 бліндажі та будівлі з особовим складом, 4 ворожі дрони, а також ліквідували щонайменше 20 окупантів.

Відео бойової роботи під "Сонату №14" Бетховена бійці бригади "Птахи Мадяра" опублікували в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Птахи Мадяра" знищили 54 російських окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

армія рф (18851) безпілотник (4956) знищення (8334) техніка (1941) 414 Птахи Мадяра (63)
Браво!!!
30.09.2025 01:37 Відповісти
Феноменально!
Грандіозно!
Шикарно!
Чарівно!
Справжнє мистецтво Бетховена і Птахів Мадяра - якраз для таких мистецьких перформенсів Бетховен написав 14 Сонату.
Це справді надзвичайно Культурна утилізація москальської зарази.
Браво Українським Воїнам!!!!
30.09.2025 01:53 Відповісти
Ну що тут сказати, класика. Браво Маестро.
30.09.2025 04:17 Відповісти
Музика без подібна . Але якого хера по кілька разів підривати мотлох один і теж самий,, дронів *********?
30.09.2025 08:20 Відповісти
👍
30.09.2025 08:22 Відповісти
 
 