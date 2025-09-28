УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7560 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
1 552 9

"Птахи Мадяра" знищили 54 російських окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" продовжують нищити ворога на Покровському напрямку Донеччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори БпЛА влучними скидами ліквідували 54 російських окупантів, які намагалися сховатися в полях, покинутих будинках та лісистій місцевості.

Кадри ефективної роботи оприлюднили бійці у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині ЗСУ розгромили колону техніки РФ - знищено понад 20 автомобілів. ВIДЕО

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

армія рф (18845) знищення (8328) Донецька область (9687) Покровськ (827) Покровський район (1033) 414 Птахи Мадяра (61)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шикарна підбірка. Кацапи мають виздихувати.
показати весь коментар
28.09.2025 12:34 Відповісти
І дзвін по ним не зазвонить. Зато село буде два тижня пити, поки наступного не привезуть.
показати весь коментар
28.09.2025 12:35 Відповісти
Good, really good!
показати весь коментар
28.09.2025 12:37 Відповісти
******** технологічний вид полювання - ''на москалів''.
А головне - результативний.

Як колись дуже давно казав мій дід:
''- Файний москаль - то є здохлий москаль''.
показати весь коментар
28.09.2025 12:41 Відповісти
Таке враження що вооює сам Мадяр. От що означає вірна служба Зеленському...
показати весь коментар
28.09.2025 12:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Kzy8VC0PXdU
показати весь коментар
28.09.2025 13:05 Відповісти
на це можна дивитися без зупину..))
показати весь коментар
28.09.2025 13:43 Відповісти
Навіть деяких потвор за группенсексом заскочено зненацька!!!
Злі Птахи у Мадяра - не ******* збоченців...
показати весь коментар
28.09.2025 14:04 Відповісти
Приємно дивитися на орківську пику перед тим як воно здохне.
показати весь коментар
28.09.2025 14:11 Відповісти
 
 