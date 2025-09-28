"Птахи Мадяра" знищили 54 російських окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" продовжують нищити ворога на Покровському напрямку Донеччини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори БпЛА влучними скидами ліквідували 54 російських окупантів, які намагалися сховатися в полях, покинутих будинках та лісистій місцевості.
Кадри ефективної роботи оприлюднили бійці у соцмережах.
А головне - результативний.
Як колись дуже давно казав мій дід:
''- Файний москаль - то є здохлий москаль''.
Злі Птахи у Мадяра - не ******* збоченців...