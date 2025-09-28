"Птахи Мадяра" уничтожили 54 российских оккупанта на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать врага на Покровском направлении Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы БпЛА точными сбросами ликвидировали 54 российских оккупанта, пытавшихся спрятаться в полях, заброшенных домах и лесистой местности.
Кадры эффективной работы обнародовали бойцы в соцсетях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А головне - результативний.
Як колись дуже давно казав мій дід:
''- Файний москаль - то є здохлий москаль''.
Злі Птахи у Мадяра - не ******* збоченців...