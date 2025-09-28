"Птахи Мадяра" уничтожили 54 российских оккупанта на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать врага на Покровском направлении Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы БпЛА точными сбросами ликвидировали 54 российских оккупанта, пытавшихся спрятаться в полях, заброшенных домах и лесистой местности.

Кадры эффективной работы обнародовали бойцы в соцсетях.

