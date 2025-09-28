РУС
"Птахи Мадяра" уничтожили 54 российских оккупанта на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать врага на Покровском направлении Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы БпЛА точными сбросами ликвидировали 54 российских оккупанта, пытавшихся спрятаться в полях, заброшенных домах и лесистой местности.

Кадры эффективной работы обнародовали бойцы в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области ВСУ разгромили колонну техники РФ - уничтожено более 20 автомобилей. ВИДЕО

Шикарна підбірка. Кацапи мають виздихувати.
28.09.2025 12:34 Ответить
І дзвін по ним не зазвонить. Зато село буде два тижня пити, поки наступного не привезуть.
28.09.2025 12:35 Ответить
Good, really good!
28.09.2025 12:37 Ответить
******** технологічний вид полювання - ''на москалів''.
А головне - результативний.

Як колись дуже давно казав мій дід:
''- Файний москаль - то є здохлий москаль''.
28.09.2025 12:41 Ответить
Таке враження що вооює сам Мадяр. От що означає вірна служба Зеленському...
28.09.2025 12:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Kzy8VC0PXdU
28.09.2025 13:05 Ответить
на це можна дивитися без зупину..))
28.09.2025 13:43 Ответить
Навіть деяких потвор за группенсексом заскочено зненацька!!!
Злі Птахи у Мадяра - не ******* збоченців...
28.09.2025 14:04 Ответить
Приємно дивитися на орківську пику перед тим як воно здохне.
28.09.2025 14:11 Ответить
 
 