Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube
3 568 10

На Донетчине ВСУ разгромили колонну техники РФ — уничтожено более 20 автомобилей. ВИДЕО

На Донетчине, вблизи Мирнограда, украинские силы нанесли мощный удар по технике оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на расстоянии менее 300 метров вдоль дороги уничтожено более 20 единиц вражеской техники.

"На такие большие жертвы армия агрессора идет, чтобы захватить очередной кусок посадки или разрушенное село", - говорится в заметке к видео.

Автор: 

уничтожение (8007) Донецкая область (10859) техника (1819) Мирноград (111) Покровский район (1021)
Топ комментарии
+9
Ні в якому разі не заперечую героїзму та професійності наших ЗСУ, але ця техніка мабуть була не колоною, а накопичувалась на дорозі деякий час. Може помиляюсь.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:16 Ответить
+5
Це не важливо. Важлива ще одна стаття про чергову "перемогу".
показать весь комментарий
28.09.2025 10:33 Ответить
+5
У рашці будь-яке покоління - сміття. То вигадують собі зовнішніх ворогів й здихають за свої вигадки. То внутрішніх, херачать один одного й теж здихають.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:40 Ответить
так виглядають всі дороги, по яким виконується логістика та підтягуються війська до лбз.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:44 Ответить
І ці суки їдуть кудись - на нові позиції закріплятися..
показать весь комментарий
28.09.2025 10:21 Ответить
Цю кацапську техніку , яка стоїть на узбіччі ,
наразі знешкодили наші воїни , молодці👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
28.09.2025 10:23 Ответить
На росії покоління 20-50 років це викинуте на сміття покоління. Їх вже не перевиховаєш.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:33 Ответить
У рашці будь-яке покоління - сміття. То вигадують собі зовнішніх ворогів й здихають за свої вигадки. То внутрішніх, херачать один одного й теж здихають.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:40 Ответить
Кабздон-мати кличе.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:39 Ответить
Сумнівно, що це за один раз. Та й техніка, здебільшого автомобілі для перевозки особового складу. Цінність не надто велика. Така собі "перемога".
показать весь комментарий
28.09.2025 10:42 Ответить
І шмат посадки і зруйноване село - це все квадратні кілометри .
показать весь комментарий
28.09.2025 10:46 Ответить
 
 