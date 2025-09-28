На Донетчине ВСУ разгромили колонну техники РФ — уничтожено более 20 автомобилей. ВИДЕО
На Донетчине, вблизи Мирнограда, украинские силы нанесли мощный удар по технике оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на расстоянии менее 300 метров вдоль дороги уничтожено более 20 единиц вражеской техники.
"На такие большие жертвы армия агрессора идет, чтобы захватить очередной кусок посадки или разрушенное село", - говорится в заметке к видео.
наразі знешкодили наші воїни , молодці👍🏼👍🏼👍🏼