295 3

Бойцы 93-й бригады Black Raven нанесли удары беспилотниками по технике и личному составу оккупантов. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем "Black Raven" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" на Покровском направлении ликвидируют оккупантов и их технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронари уничтожили не менее десятка оккупантов, а также наземный роботизированный комплекс, пушку "Д-20", автомобиль УАЗ и четыре мотоцикла.

Видео своей боевой работы опубликовали бойцы батальона Black Raven в соцсетях.

Донецкая область (10859) техника (1819) 93 отдельная механизированная бригада (309) дроны (4817) Покровский район (1021)
