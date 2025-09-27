Бойцы 93-й бригады Black Raven нанесли удары беспилотниками по технике и личному составу оккупантов. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем "Black Raven" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" на Покровском направлении ликвидируют оккупантов и их технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронари уничтожили не менее десятка оккупантов, а также наземный роботизированный комплекс, пушку "Д-20", автомобиль УАЗ и четыре мотоцикла.

Видео своей боевой работы опубликовали бойцы батальона Black Raven в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы БПЛА батальона Signum ночью ударили по пушке оккупантов, утром - добили цель. ВИДЕО

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!