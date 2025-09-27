Бійці 93-ї бригади "Black Raven" завдали ударів безпілотниками по техніці та особовому складу окупантів. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем "Black Raven" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Покровському напрямку ліквідовують окупантів та їхню техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі знищили щонайменше десяток окупантів, а також наземний роботизований комплекс, гармату "Д-20", автомобіль УАЗ та чотири мотоцикли.
Відео своєї бойової роботи опублікували бійці батальйону "Black Raven" у соцмережах.
