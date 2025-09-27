Оператори БпЛА батальйону "Signum" вночі вдарили по гарматі окупантів, вранці - добили ціль. ВIДЕО
На Лиманському напрямку пілоти батальйону "Signum" провели складну багатогодинну операцію зі знищення ворожої гармати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спершу аеророзвідка зафіксувала пересування гармати на тягачі "Урал" і прийняла рішення супроводжувати її до точки.
Коли окупанти почали встановлювати позицію, по техніці відпрацював суміжний підрозділ, а дрон батальйону завдав удару безпосередньо по гарматі.
Згодом пілоти виявили не лише ціль, а й екіпаж - точним ударом позиція ворога була знищена.
Повторний виліт вранці завершив операцію: гармату було остаточно нейтралізовано спеціальним зарядом.
Кадрами своєї роботи поділилися бійці батальйону "Signum".
