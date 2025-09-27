УКР
Нацгвардійці нищать логістику ворога: мінус РСЗВ, РЕБ і переправа. ВIДЕО

Оператори безпілотників 15-ї бригади Національної гвардії України "Кара-Даг" продовжують знищувати техніку ворога на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі знищили реактивну систему залпового вогню, вивели з ладу комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) та перерізали переправи, якими користувалися окупанти. Також було ліквідовано особовий склад противника.

Відео бойової роботи оприлюднено в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 63-ї ОМБр знищили десяток окупантів у маскувальних накидках під Лиманом на Донеччині. ВIДЕО

