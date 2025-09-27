Нацгвардійці нищать логістику ворога: мінус РСЗВ, РЕБ і переправа. ВIДЕО
Оператори безпілотників 15-ї бригади Національної гвардії України "Кара-Даг" продовжують знищувати техніку ворога на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі знищили реактивну систему залпового вогню, вивели з ладу комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) та перерізали переправи, якими користувалися окупанти. Також було ліквідовано особовий склад противника.
Відео бойової роботи оприлюднено в соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль