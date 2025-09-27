Бійці 63-ї ОМБр знищили десяток окупантів у маскувальних накидках під Лиманом на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві Леви" завдали удару по окупантах поблизу міста Лиман на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські військові в антидронових накидках намагалися просунутися в напрямку Торського та Зарічного.
На опублікованому відео видно, як українські дрони ліквідували щонайменше десятьох загарбників.
Обережно, ненормативна лексика!
Топ коментарі
Олександр #601523
27.09.2025 09:54
sergey SN
27.09.2025 10:16
Amber
27.09.2025 10:10
видно за 5 км без тепловізора