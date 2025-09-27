УКР
1 553 14

Бійці 63-ї ОМБр знищили десяток окупантів у маскувальних накидках під Лиманом на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві Леви" завдали удару по окупантах поблизу міста Лиман на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські військові в антидронових накидках намагалися просунутися в напрямку Торського та Зарічного.
На опублікованому відео видно, як українські дрони ліквідували щонайменше десятьох загарбників. 

Обережно, ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 107 400 осіб (+970 за добу), 426 літаків, 11 204 танки, 33 186 артсистем, 23 288 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

армія рф (18832) знищення (8318) Донецька область (9677) дрони (5727) 63 ОМБр (124)
+7
Пісня під цей ролик!
27.09.2025 09:54 Відповісти
+5
Виробнику кацапських антидронових плащів особлива подяка,
видно за 5 км без тепловізора
27.09.2025 10:16 Відповісти
+4
Замаскувались орки на той світ до кабиздоха
27.09.2025 10:10 Відповісти
Зараз вже похолодало і до сраки ті плащі
27.09.2025 10:18 Відповісти
Може не треба б це виставляти? Русня зробить необхідні висновки і все модернізує..
27.09.2025 10:21 Відповісти
Даю безплатну модернізацію для русні - одягати не один, а два плащі
27.09.2025 10:32 Відповісти
и что там модернизировать ? по факту, если двигаться, то никакой плащ тебя не скроет, разве что плащ-невидимка Гарри Поттера
27.09.2025 11:13 Відповісти
Як не маскуйся, а від долі не втечеш (приказка українських дронарів).
27.09.2025 10:30 Відповісти
Превентивні заходи з дератизації козломордих бетменів під проводом ЗСУ.
27.09.2025 10:36 Відповісти
Класний ролік . Слава ЗСУ .
27.09.2025 10:53 Відповісти
27.09.2025 10:56 Відповісти
От дебилы, могли сразу пакеты нацепить.. а песенка улётная.
27.09.2025 11:01 Відповісти
Плащ маскувальний , а не антидроновий ...
27.09.2025 11:04 Відповісти
👍
27.09.2025 11:10 Відповісти
 
 