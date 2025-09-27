Бойцы 63-й ОМБр уничтожили десяток оккупантов в маскировочных накидках под Лиманом на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады "Сталеві Леви" нанесли удар по оккупантам вблизи города Лиман Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные в антидронових накидках пытались продвинуться в направлении Торского и Заречного.

На опубликованном видео видно, как украинские дроны ликвидировали по меньшей мере десять захватчиков.

Осторожно, ненормативная лексика!

Смотрите также: Зенитчики "Сталевих левів" уничтожили шесть российских БПЛА "Молния". ВИДЕО

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!