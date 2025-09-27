РУС
Бойцы 63-й ОМБр уничтожили десяток оккупантов в маскировочных накидках под Лиманом на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады "Сталеві Леви" нанесли удар по оккупантам вблизи города Лиман Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные в антидронових накидках пытались продвинуться в направлении Торского и Заречного.
На опубликованном видео видно, как украинские дроны ликвидировали по меньшей мере десять захватчиков.

Осторожно, ненормативная лексика!

Смотрите также: Зенитчики "Сталевих левів" уничтожили шесть российских БПЛА "Молния". ВИДЕО

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

армия РФ (20679) уничтожение (8001) Донецкая область (10854) дроны (4817) 63 ОМБр (124)
+9
Пісня під цей ролик!
27.09.2025 09:54 Ответить
Замаскувались орки на той світ до кабиздоха
27.09.2025 10:10 Ответить
Виробнику кацапських антидронових плащів особлива подяка,
видно за 5 км без тепловізора
27.09.2025 10:16 Ответить
Зараз вже похолодало і до сраки ті плащі
27.09.2025 10:18 Ответить
Може не треба б це виставляти? Русня зробить необхідні висновки і все модернізує..
27.09.2025 10:21 Ответить
Даю безплатну модернізацію для русні - одягати не один, а два плащі
27.09.2025 10:32 Ответить
и что там модернизировать ? по факту, если двигаться, то никакой плащ тебя не скроет, разве что плащ-невидимка Гарри Поттера
27.09.2025 11:13 Ответить
Як не маскуйся, а від долі не втечеш (приказка українських дронарів).
27.09.2025 10:30 Ответить
Превентивні заходи з дератизації козломордих бетменів під проводом ЗСУ.
27.09.2025 10:36 Ответить
Класний ролік . Слава ЗСУ .
27.09.2025 10:53 Ответить
27.09.2025 10:56 Ответить
От дебилы, могли сразу пакеты нацепить.. а песенка улётная.
27.09.2025 11:01 Ответить
Плащ маскувальний , а не антидроновий ...
27.09.2025 11:04 Ответить
👍
27.09.2025 11:10 Ответить
 
 