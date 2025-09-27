Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 107 400 осіб (+970 за добу), 426 літаків, 11 204 танки, 33 186 артсистем, 23 288 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 107 400 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 27.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1107400 (+970) осіб
танків – 11204 (+1) од
бойових броньованих машин – 23288 (+1) од
артилерійських систем – 33186 (+39) од
РСЗВ / MLRS – 1502 (+1) од
засоби ППО – 1223 (+1) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 345 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63931 (+362)
крилаті ракети 3747 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 62909 (+91)
спеціальна техніка – 3977 (+2)
