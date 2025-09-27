УКР
Новини
2 075 8

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 107 400 осіб (+970 за добу), 426 літаків, 11 204 танки, 33 186 артсистем, 23 288 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 107 400 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 27.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1107400 (+970) осіб

танків  – 11204 (+1) од

бойових броньованих машин – 23288 (+1) од

артилерійських систем – 33186 (+39) од

РСЗВ / MLRS – 1502 (+1) од

засоби ППО – 1223 (+1) од

літаків  – 427 (+0) од

гелікоптерів – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63931 (+362)

крилаті ракети  3747 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62909 (+91)

спеціальна техніка – 3977 (+2)

Інфографіка

Ми наступаємо і ворог біжить біжить біжить
27.09.2025 07:36 Відповісти
Дохне, дохне, дохне...
27.09.2025 09:27 Відповісти
Кількість літаків в заголовку відкоригуйте.
27.09.2025 07:42 Відповісти
шо ще один упав ?
27.09.2025 07:52 Відповісти
Їм ніколи, вони на телеграм переїзжають
27.09.2025 08:55 Відповісти
Героям слава!!!!!
27.09.2025 08:24 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!
27.09.2025 08:51 Відповісти
Безпілотники вже більше ніж на тисячу випереджають логістику і велика ймовірність того що в вересні буде більше 10 тисяч. Цьогорічну весну (10 964) не перекриють, але буде дуже близько.
27.09.2025 09:01 Відповісти
 
 