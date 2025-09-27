Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 107 400 человек (+970 за сутки), 426 самолетов, 11 204 танка, 33 186 артсистем, 23 288 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 107 400 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 27.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 107 400 (+970) единиц
танков - 11 204 (+1) единицы
боевых бронированных машин - 23 288 (+1) единиц
артиллерийских систем - 33 186 (+39) единиц
РСЗО / MLRS - 1502 (+1) единицы
средств ПВО - 1223 (+1) единицы
самолетов - 427 (+0) единиц
вертолетов - 345 (+0) единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 63 931 (+362) единица
крылатых ракет - 3747 (+0) единиц
кораблей / катеров - 28 (+0) единиц
подводных лодок - 1 (+0) единица
автомобильной техники и автоцистерн - 62 909 (+91) единиц
специальной техники - 3977 (+2) единиц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль