Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 107 400 человек (+970 за сутки), 426 самолетов, 11 204 танка, 33 186 артсистем, 23 288 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 107 400 российских оккупантов.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 27.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 107 400 (+970) единиц

танков - 11 204 (+1) единицы

боевых бронированных машин - 23 288 (+1) единиц

артиллерийских систем - 33 186 (+39) единиц

РСЗО / MLRS - 1502 (+1) единицы

средств ПВО - 1223 (+1) единицы

самолетов - 427 (+0) единиц

вертолетов - 345 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 63 931 (+362) единица

крылатых ракет - 3747 (+0) единиц

кораблей / катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 1 (+0) единица

автомобильной техники и автоцистерн - 62 909 (+91) единиц

специальной техники - 3977 (+2) единиц.

