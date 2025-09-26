РУС
Новости Дроны Венгрии залетели в Украину
3 275 28

Дрон из Венгрии дважды пролетел на разных высотах над Закарпатьем, - Генштаб. КАРТА

Утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, указанный объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии.

"С целью нивелирования потенциальной угрозы Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом БпЛА типа "Колдун-КМ" Сил беспилотных систем ВС Украины", - сообщил Генштаб.

Для иллюстрации фактов нарушения государственной границы военное руководство опубликовало несколько визуальных примеров фиксации указанного дрона из Венгрии:

Генштаб рассказал о залете дрона из Венгрии в Украину
Генштаб рассказал о залете дрона из Венгрии в Украину

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны Венгрии заявило, что не причастно к запуску дронов-разведчиков в Украину

Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на упреки Сийярто.

Венгрия (2138) Генштаб ВС (7006) дроны (4817) Закарпатская область (2684)
А чому не збили? Не в ту сторону дивилися?
26.09.2025 22:08 Ответить
26.09.2025 22:08 Ответить
+8
Факт також що війська Угорщини стояли на кордоні України на ранок 24.02.2022. Потім коли не вийшло "Киев за 3 дня" вони відійшли.
26.09.2025 22:13 Ответить
26.09.2025 22:13 Ответить
+4
Мы Украина?
Или мы уже Румыния?
Или Эстония?
Сбивать не будем?
Будем неделями обсуждать?
26.09.2025 22:07 Ответить
26.09.2025 22:07 Ответить
Угорщина знову претендує на Закарпаття і знову Угорщина на стороні фашистів.
26.09.2025 22:06 Ответить
26.09.2025 22:06 Ответить
Угорщина діє в інтересах рашки,куди б завдати ракєтного удару.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:17 Ответить
В квітні 2026 в Угорщині вибори. Може виберуть когось більш адекватного. Хоча орбана позбутися буде не просто. Вся влада і навіть ЗМІ його руках. Він майже диктатор.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:27 Ответить
Якщо перекрити Вугорщині кацапську нафту і газ то народ вугорці не дуже будуть раді владі Орбана. До того ж Україні потрібно більше спілкуватися з опозицією Вугорщини і вирішувати з ними якісь важливі питаня. Це підвищить і популярність опозиції і рейтинги
показать весь комментарий
26.09.2025 22:37 Ответить
В унісон.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:17 Ответить
»Помилка», казав Трамп про ******!
А тепер, ************* це робить??
показать весь комментарий
26.09.2025 23:10 Ответить
Харош брехню розводить. Ніхто ніде не " стояв". В Угорщині, армія є тільки на папері. Щоб тим пеперам розгорнутися, потрібно спершу ці папери доукомплектувати і відремонтувати.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:35 Ответить
Дивно, а чого ж не збили?
показать весь комментарий
26.09.2025 22:15 Ответить
Мабуть Повітряни Сили не читають форум цей. Бо мабуть є якісь протоколи, інструкції, які "пересічним" знати не обов'язково. Бо тут місцеві ********** вчити авіацію НАТО, як діяти, а те, що є Закони, Статути, протоколи - це ж нікого не цікавить - чарку хильнув і айда на форум вчити пілотів воювати
показать весь комментарий
26.09.2025 23:46 Ответить
Кацапи вишукують де з Європи йде постачання зброї ,та де є заводи по виробництву зброї в Україні
показать весь комментарий
26.09.2025 22:16 Ответить
Дроны СБС выполнили перехват(распространенная практика), мб в новости попадет.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:20 Ответить
Угорці кажуть, що це не їхні дрони…, ок, тоді залишилось з´ясувати, кому вони надали свій повітряний простір, я навіть здогадуюсь, кому…
показать весь комментарий
26.09.2025 22:27 Ответить
Росіяни можуть запускати дрони в Угорщині прямо зі свого посольства.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:32 Ответить
DW
Kраїна перетворюється для Москви на вузловий пункт розвідувальної інформації з Європи. Пан'ї вказує на те, що в Будапешті працюють у кілька разів більше російських дипломатів, ніж у Братиславі, Празі й Варшаві разом взятих.
Крім співробітників російського посольства, недоторканістю користуються також співробітники центрального офісу заснованого ще за радянських часів Міжнародного інвестиційного банку. Штаб-квартира цієї установи була перенесена з Москви до Будапешту.
Фактично діяльність цього банку і його співробітників не підпадають під юрисдикцію правоохоронних органів Угорщини.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:34 Ответить
Після масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Болгарія, Чехія, Румунія і Словаччина заявили про припинення співпраці в рамках Міжнародного інвестиційного банку. Залишилася лише Угорщина. Крім того, з усіх країни регіону лише Угорщина відмовилася від ініціативи видворити російських шпигунів, які працюють під прикриттям дипломатії.

Тривалий час в Угорщині діяла програма "золотих віз", за якою в обмін на інвестиції в угорську економіку від 300 тисяч євро плюс 60 тисяч євро сервісного збору можна було отримати вид на проживання на п'ять років з можливістю вільно пересуватися країнами Шенгенської зони.
3а цією програмою "золоту візу", зокрема, отримав син голови Служби зовнішньої розвідки Росії Андрій Наришкін.
Квартира Наришкіна у Будапешті була оформлена на фірму бізнесмена Анталя Рогана, який є багаторічним другом шефа канцелярії Віктора Орбана. Роган до 2017 року був координатором урядової програми "золота віза". За даними Transparency International, фірми, наближені до Віктора Орбана заробили на "золотих візах" більше 411 мільйонів євро.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:36 Ответить
Працівники воєнної розвідки Угорщини на зарплаті у росіян, всі дані одразу передають ВА в російському посольстві.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:43 Ответить
Кругом вороги, тільки Потужний наша надія! Так будувався Путіностан, так будується Зебілостан
показать весь комментарий
26.09.2025 22:51 Ответить
Ваша ? У вас там Навроцький є.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:02 Ответить
Сян. Я через Сян плив. Тиса не тече біля Польщі
показать весь комментарий
26.09.2025 23:16 Ответить
Дякую. Я старався
показать весь комментарий
26.09.2025 23:25 Ответить
Там постійно контрабас дронами перекидають. Чому зелена пропаганда роздуває це зараз, від чого відвертають увагу?
показать весь комментарий
26.09.2025 23:12 Ответить
Не від чого не відволікають, просто потрапило в стрічку новин
показать весь комментарий
26.09.2025 23:48 Ответить
Де ППО? Сплять.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:17 Ответить
 
 