Дрон из Венгрии дважды пролетел на разных высотах над Закарпатьем, - Генштаб. КАРТА

Утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.

В частности, указанный объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии.

"С целью нивелирования потенциальной угрозы Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом БпЛА типа "Колдун-КМ" Сил беспилотных систем ВС Украины", - сообщил Генштаб.

Для иллюстрации фактов нарушения государственной границы военное руководство опубликовало несколько визуальных примеров фиксации указанного дрона из Венгрии:





Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на упреки Сийярто.

