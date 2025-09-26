РУС
Минобороны Венгрии заявило, что не причастно к запуску дронов-разведчиков в Украину

Дроны Венгрии над Украиной: Минобороны страны опровергло

Министерство обороны Венгрии прокомментировало заявление президента Украины Зеленского относительно венгерских разведывательных дронов, которые недавно нарушили границу. Там утверждают, что информация украинской стороны "не соответствует действительности".

Об этом оборонное ведомство Венгрии сообщило в ответе на запрос издания Telex, информирует Цензор.НЕТ.

"Армия обороны Венгрии не выполняла полет беспилотника, который якобы имел место на венгерско-украинской границе, о чем также сообщалось в прессе, и не получала никаких указаний по этому поводу. Мы не получали никакой информации от украинской стороны относительно такого инцидента, хотя постоянно поддерживаем с ними связь", - говорится в сообщении венгерского Минобороны.

Оборонное ведомство Венгрии также напомнило, что в стране до середины октября продолжаются военные учения Adaptive Hussars 2025 в рамках НАТО.

"Об учениях постоянно информируются не только наши союзники по НАТО, но и украинская сторона", - добавили в Минобороны Венгрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига - Сийярто: Украина видит "лицемерие и моральную деградацию" правительства Венгрии

Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на упреки Сийярто.

беспилотник (4320) Венгрия (2138) дроны (4817)
Топ комментарии
+5
Звичайно, що не причетне. Адже воно, як політична шоьондра, просто надає свою територію для використання/користування москальским уб людкам і запуску будь-якого дерьма в напрямок Євросоюзу.
26.09.2025 21:43 Ответить
+2
Яке куйло такі і підкуйловники.
Підкуйловники від куйла недалеко падають.
26.09.2025 21:43 Ответить
+1
Зе брехати не буде....
26.09.2025 21:43 Ответить
Кацапи там як дома,вони й запустили.Хочуть спровокувати війну між нами і мадярами.Скоро Балкани будуть підпалювати,бо обхезались з Україною по вуха,і виграти війну не можуть.Тому хочуть розпалити ще війни,аби Європі стало не до нас!!!
26.09.2025 21:50 Ответить
Навіщо уграм навчання біля українського кордону ??? Навіщо розвідувальні заходи ??? Відповідь очевидна : воєнні інтереси кацапстану - сюзерена угорських холуїв.
26.09.2025 21:48 Ответить
Потрібно збирати максимальну кількість доказів подібних провокацій.
26.09.2025 21:52 Ответить
Якщо були дрони питання чому не збили. Чи у нас зараз тактика розвідувальні дрони не збивати?
26.09.2025 21:54 Ответить
"Якщо були дрони питання чому не збили. "
--------
А якщо не були дрони питання що збивати?
26.09.2025 22:05 Ответить
Коли ЗСУ розпочне збивати їх (а ще краще - збивати за межею кордону) - треба буде заявити, що Україна до такого збиття непричетна.
26.09.2025 21:58 Ответить
Есть мнение, шо дроны были с множественным гражданством. Время сейчас такое.
26.09.2025 22:05 Ответить
 
 