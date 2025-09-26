Минобороны Венгрии заявило, что не причастно к запуску дронов-разведчиков в Украину

Министерство обороны Венгрии прокомментировало заявление президента Украины Зеленского относительно венгерских разведывательных дронов, которые недавно нарушили границу. Там утверждают, что информация украинской стороны "не соответствует действительности".

Об этом оборонное ведомство Венгрии сообщило в ответе на запрос издания Telex, информирует Цензор.НЕТ.

"Армия обороны Венгрии не выполняла полет беспилотника, который якобы имел место на венгерско-украинской границе, о чем также сообщалось в прессе, и не получала никаких указаний по этому поводу. Мы не получали никакой информации от украинской стороны относительно такого инцидента, хотя постоянно поддерживаем с ними связь", - говорится в сообщении венгерского Минобороны.

Оборонное ведомство Венгрии также напомнило, что в стране до середины октября продолжаются военные учения Adaptive Hussars 2025 в рамках НАТО.

"Об учениях постоянно информируются не только наши союзники по НАТО, но и украинская сторона", - добавили в Минобороны Венгрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига - Сийярто: Украина видит "лицемерие и моральную деградацию" правительства Венгрии

Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на упреки Сийярто.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!