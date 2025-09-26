РУС
Сибига – Сийярто: Украина видит "лицемерие и моральную деградацию" правительства Венгрии

Сьиярто набросился на Зеленского: Сибига ответил

Глава МИД Андрей Сибига ответил на дерзкое заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто в адрес Владимира Зеленского из-за залета венгерских дронов-разведчиков на территорию Украины.

Об этом он написал на платформе Х

"Мы начинаем видеть много вещей, Петере, включая лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, открытую и скрытую деятельность против Украины и остальной Европы, служение как кремлевского лакея", - отметили в МИД Украины.

Сибига добавил, что никакие нападки со стороны венгерской стороны на президента Украины "не изменят того, что видим мы - и видят все остальные".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сийярто отреагировал на запрет Украиной въезда венгерским военным: Вместо этого они ожидают нашей поддержки членства в ЕС?

Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Венгрия (2138) Сибига Андрей (654) Сийярто Петер (372)
Нормальна відповідь нащадку гітлеровських посіпак та сраколизів.
26.09.2025 19:56 Ответить
сіярти вже готує новий висер. Плюс мінус то саме що по черзі з жабою гавкають. На рахунок ***** за три с половиню роки ні слова.
26.09.2025 20:01 Ответить
Українці бачать що МЗС України неадекватне та недієздатне. До яких пір буде оцей пінг-понг з нікчемними заявами? Просто оголосіть що до наступних виборів в Угорщині теперішня угорська влада для України-ніщо.
26.09.2025 20:04 Ответить
Нормальна відповідь нащадку гітлеровських посіпак та сраколизів.
26.09.2025 19:56 Ответить
Ну Сиярто такой поджарый. Сигибу скорее всего может *********. А вот Орбан куль с гомном Ермака не завалит!
26.09.2025 19:58 Ответить
сіярти вже готує новий висер. Плюс мінус то саме що по черзі з жабою гавкають. На рахунок ***** за три с половиню роки ні слова.
26.09.2025 20:01 Ответить
Щоб сіярто не кукурікав, достатньо Роберту Броуді звернути увагу на висери *******, нафтопроводу "Дружба" буде капець.
26.09.2025 20:29 Ответить
Круто. После только разрыв
26.09.2025 20:04 Ответить
А что? Очень страшно? Орбан нападёт?
26.09.2025 20:06 Ответить
Українці бачать що МЗС України неадекватне та недієздатне. До яких пір буде оцей пінг-понг з нікчемними заявами? Просто оголосіть що до наступних виборів в Угорщині теперішня угорська влада для України-ніщо.
26.09.2025 20:04 Ответить
Дип отношений
26.09.2025 20:05 Ответить
Дрони збивайте угорські. На своїй землі маємо повне право.
26.09.2025 20:07 Ответить
Замість дипломатії у нас медійні заяви. Сибіга прикидається, що так і треба. Бо не хоче висовуватись на фоні Гундосного Відосника, який вважає, що робота презедента, це плести херню в медіапросторі, як зі сцени.
26.09.2025 20:09 Ответить
Треба виділити мільйон доларів. Найняти 5000 студентів і пенсіонерів. Щоб вони й суботу та неділю ходили по Будапешту з плакатами «Зеля введи войска» і волали Сіярто в дупу, Орбана за грати. Так працює гібридна війна.
26.09.2025 20:12 Ответить
Можна зробити простіше - перекрити їм нафтопровід з України - і перед настанням зими мадяри , десь через тиждень , його САМІ винесуть !
26.09.2025 20:21 Ответить
Перекривати можна тільки у Курській губернії. Це зона відповідальності свиней собачої породи. Якщо перекривати у нас це мільярдні штрафи по контракту і негативно вплине на відношення до України і українців в ЄС.
26.09.2025 20:26 Ответить
Чому попередники якось ладнали з Угорщиною? І Орбан був при владі. Можливо не вміють сьогоднішні можновладці?
26.09.2025 20:25 Ответить
Порошенка не допустили до Угорщини на зустріч з вищим керівництвом країни.
У зекоманди-всюди проблеми,хз-може спеціально ті проблеми роблять з якось метою?
26.09.2025 20:28 Ответить
Можливо,все якраз навпаки: про угорські дрони-ноль доказів,а претензій-хмара до країни НАТО і лицемірство та деградація стосується зекоманди?
26.09.2025 20:25 Ответить
 
 