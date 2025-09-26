Сибига – Сийярто: Украина видит "лицемерие и моральную деградацию" правительства Венгрии

Глава МИД Андрей Сибига ответил на дерзкое заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто в адрес Владимира Зеленского из-за залета венгерских дронов-разведчиков на территорию Украины.

Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы начинаем видеть много вещей, Петере, включая лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, открытую и скрытую деятельность против Украины и остальной Европы, служение как кремлевского лакея", - отметили в МИД Украины.

Сибига добавил, что никакие нападки со стороны венгерской стороны на президента Украины "не изменят того, что видим мы - и видят все остальные".

Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

