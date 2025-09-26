Сибіга – Сійярто: Україна бачить "лицемірство та моральну деградацію" уряду Угорщини

Глава МЗС Андрій Сибіга відповів на зухвалу заяву очільника угорського МЗС Петера Сійярто на адресу Володимира Зеленського через заліт угорських дронів-розвідників на територію України.

Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми починаємо бачити багато речей, Петере, включаючи лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, відкриту та приховану діяльність проти України та решти Європи, служіння як лакея Кремля", - наголосили в МЗС України.

Сибіга додав, що жодні нападки з боку угорської сторони на президента України "не змінять того, що бачимо ми — і бачать всі інші".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сійярто відреагував на заборону Україною в’їзду угорським військовим: Натомість вони очікують нашої підтримки членства в ЄС?

Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!