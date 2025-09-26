УКР
Новини
2 428 17

Сибіга – Сійярто: Україна бачить "лицемірство та моральну деградацію" уряду Угорщини

Сійярто накинувся на Зеленського: Сибіга відповів

Глава МЗС Андрій Сибіга відповів на зухвалу заяву очільника угорського МЗС Петера Сійярто на адресу Володимира Зеленського через заліт угорських дронів-розвідників на територію України. 

Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми починаємо бачити багато речей, Петере, включаючи лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, відкриту та приховану діяльність проти України та решти Європи, служіння як лакея Кремля", - наголосили в МЗС України.

Сибіга додав, що жодні нападки з боку угорської сторони на президента України "не змінять того, що бачимо ми — і бачать всі інші".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сійярто відреагував на заборону Україною в’їзду угорським військовим: Натомість вони очікують нашої підтримки членства в ЄС?

Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Автор: 

Угорщина (2493) Сибіга Андрій (663) Сійярто Петер (416)
Топ коментарі
+5
Нормальна відповідь нащадку гітлеровських посіпак та сраколизів.
показати весь коментар
26.09.2025 19:56 Відповісти
+1
сіярти вже готує новий висер. Плюс мінус то саме що по черзі з жабою гавкають. На рахунок ***** за три с половиню роки ні слова.
показати весь коментар
26.09.2025 20:01 Відповісти
+1
Українці бачать що МЗС України неадекватне та недієздатне. До яких пір буде оцей пінг-понг з нікчемними заявами? Просто оголосіть що до наступних виборів в Угорщині теперішня угорська влада для України-ніщо.
показати весь коментар
26.09.2025 20:04 Відповісти
Ну Сиярто такой поджарый. Сигибу скорее всего может *********. А вот Орбан куль с гомном Ермака не завалит!
показати весь коментар
26.09.2025 19:58 Відповісти
Щоб сіярто не кукурікав, достатньо Роберту Броуді звернути увагу на висери *******, нафтопроводу "Дружба" буде капець.
показати весь коментар
26.09.2025 20:29 Відповісти
Круто. После только разрыв
показати весь коментар
26.09.2025 20:04 Відповісти
А что? Очень страшно? Орбан нападёт?
показати весь коментар
26.09.2025 20:06 Відповісти
Дип отношений
показати весь коментар
26.09.2025 20:05 Відповісти
Дрони збивайте угорські. На своїй землі маємо повне право.
показати весь коментар
26.09.2025 20:07 Відповісти
Замість дипломатії у нас медійні заяви. Сибіга прикидається, що так і треба. Бо не хоче висовуватись на фоні Гундосного Відосника, який вважає, що робота презедента, це плести херню в медіапросторі, як зі сцени.
показати весь коментар
26.09.2025 20:09 Відповісти
Треба виділити мільйон доларів. Найняти 5000 студентів і пенсіонерів. Щоб вони й суботу та неділю ходили по Будапешту з плакатами «Зеля введи войска» і волали Сіярто в дупу, Орбана за грати. Так працює гібридна війна.
показати весь коментар
26.09.2025 20:12 Відповісти
Можна зробити простіше - перекрити їм нафтопровід з України - і перед настанням зими мадяри , десь через тиждень , його САМІ винесуть !
показати весь коментар
26.09.2025 20:21 Відповісти
Перекривати можна тільки у Курській губернії. Це зона відповідальності свиней собачої породи. Якщо перекривати у нас це мільярдні штрафи по контракту і негативно вплине на відношення до України і українців в ЄС.
показати весь коментар
26.09.2025 20:26 Відповісти
Чому попередники якось ладнали з Угорщиною? І Орбан був при владі. Можливо не вміють сьогоднішні можновладці?
показати весь коментар
26.09.2025 20:25 Відповісти
Порошенка не допустили до Угорщини на зустріч з вищим керівництвом країни.
У зекоманди-всюди проблеми,хз-може спеціально ті проблеми роблять з якось метою?
показати весь коментар
26.09.2025 20:28 Відповісти
Можливо,все якраз навпаки: про угорські дрони-ноль доказів,а претензій-хмара до країни НАТО і лицемірство та деградація стосується зекоманди?
показати весь коментар
26.09.2025 20:25 Відповісти
 
 