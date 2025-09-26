Угорські дрони-розвідники, ймовірно, порушили повітряний простір України, - Зеленський

Нещодавно з боку Угорщини в повітряний простір території України залітали невідомі дрони-розвідники.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовими, інформує Цензор.НЕТ.

Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів йому щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - розповів Зеленський.

Голова держави доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.

