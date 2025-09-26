УКР
Новини Дрони Угорщини залетіли в Україну
2 791 37

Угорські дрони-розвідники, ймовірно, порушили повітряний простір України, - Зеленський

Зеленський провів нараду з військовими. Про що говорили?

Нещодавно з боку Угорщини в повітряний простір території України залітали невідомі дрони-розвідники. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовими, інформує Цензор.НЕТ.

Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів йому щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - розповів Зеленський.

Голова держави доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.

Автор: 

Угорщина (2493) Зеленський Володимир (25612) дрони (5727)
+12
Може , для початку , хоча б перекрити їм кацапську нафту , яку ми й досі транспортуємо до них через свою територію ?
показати весь коментар
26.09.2025 16:28 Відповісти
+8
щось вава в тебе все діряве як і ти сам
показати весь коментар
26.09.2025 16:13 Відповісти
+7
А сбивать их не позволяла религия или как? И что значит вероятно"? Типа "я вероятно беременна"?
показати весь коментар
26.09.2025 16:19 Відповісти
щось вава в тебе все діряве як і ти сам
показати весь коментар
26.09.2025 16:13 Відповісти
Це ж чудовий привід , аби наші дрони почали залітатии до них ... ?
показати весь коментар
26.09.2025 16:14 Відповісти
Щоб дати можливість Угорщині у світових ЗМІ звинуватити в усьому Україну, щоб та брехня яку вони лили на нас до цього виглядала правдоподібно?
Може спочатку просто треба збивати все, що від них залітає на територію України?
показати весь коментар
26.09.2025 16:26 Відповісти
Може , для початку , хоча б перекрити їм кацапську нафту , яку ми й досі транспортуємо до них через свою територію ?
показати весь коментар
26.09.2025 16:28 Відповісти
Щоб у другий раз залетіли дрони-камікадзе? Чи не забагато у нас ворогів?
показати весь коментар
26.09.2025 16:49 Відповісти
Ворог в нас лише один - кацапи і всі , хто їм допомагає !
показати весь коментар
26.09.2025 17:05 Відповісти
Суми стягнені з України в міжнародних судах за невиконання зобов'язань ти будеш виплачувати?
показати весь коментар
26.09.2025 16:59 Відповісти
а в чому сенс залітання наших дронів в Угорщину?! Дуже цікаво
показати весь коментар
26.09.2025 16:36 Відповісти
кацапапам розкривати карти
показати весь коментар
26.09.2025 16:50 Відповісти
наші карти в Угорщині? Хм...цікава версія...
показати весь коментар
26.09.2025 16:52 Відповісти
Ну, якщо не збивати, то всi карти будуть там.
показати весь коментар
26.09.2025 17:15 Відповісти
Трамп дав добро на звільнення захоплених українських територій. І не тільки.
показати весь коментар
26.09.2025 16:15 Відповісти
Угорщина долучилася до обговорення в ЄС щодо створення "Стіни дронів" мадяри перевіряють європейську стіну з Україною
показати весь коментар
26.09.2025 16:16 Відповісти
Це звинувачення у відкритті другого фронту?
показати весь коментар
26.09.2025 16:17 Відповісти
Говорить, щоб щось сказати? Некомпетентне чмо, позорище в не президент. Хто ж таке з політиків скаже, поки не має 100% доказ? Оплескозалежний плескальник язиком скаже.
показати весь коментар
26.09.2025 16:18 Відповісти
У європейців навчився.
показати весь коментар
26.09.2025 16:23 Відповісти
А сбивать их не позволяла религия или как? И что значит вероятно"? Типа "я вероятно беременна"?
показати весь коментар
26.09.2025 16:19 Відповісти
За це "ймовірно" вчепляться і знову буде виглядати як балабол. Підняти авіацію, повідомити ту сторону що з їхнього боку невідомі апарати у повітрі. Кіпіш навести треба показово, а не проковтнути це "ой може там щось від когось але ми не впевнені".
показати весь коментар
26.09.2025 16:21 Відповісти
Яку ще авіацію ?
Наші прикордонники "пасуть" свою територію за допомогою дронів - ми свою , а сусіди - свою ... звісно дрони можуть , випадково ( або і не випадково ...) залитати на хвилину і на сусідню територію ... так буває
показати весь коментар
26.09.2025 16:26 Відповісти
Вова, спокійно, то вони тобі кокс доставляли.
А про промисловий потенціал хто тобі розказав?
Ти не так зрозумів - контрабандний потенціал.
показати весь коментар
26.09.2025 16:23 Відповісти
Даремно Ви - після початку війни внаслідок релокації підприємств Закарпаття стало більш промисловою областю, ніж Донеччина. Шахт у нас немає, але все машинобудування і не тільки сюди переїхало. У Закарпатття дико профіцитний бюджет і обороти економіки області подвоїлися через війну, бо сюди весь бізнес з України тікає.

Так що даремно Ви - наша область вже не туристична, а промислова стає, все правильно розповідають.

Так що даремно Ви - наша область вже не туристична, а промислова стає, все правильно розповідають.
показати весь коментар
26.09.2025 16:31 Відповісти
Люблю фантастику.
показати весь коментар
26.09.2025 16:34 Відповісти
Нігуя собі дєвки пляшут!
показати весь коментар
26.09.2025 16:23 Відповісти
Треба було їх збивати, а не фіксувати.
показати весь коментар
26.09.2025 16:25 Відповісти
Подводные лодки не просочились и хорошо. Дроны где попало(Франция,Дания, Польша и т.д.) летают, не новость.
показати весь коментар
26.09.2025 16:26 Відповісти
А чого не збивали?(((
показати весь коментар
26.09.2025 16:27 Відповісти
То не угорські дрони, а російські . . . попросив путяра друга-Віктора про невеличку послугу - дати можливість фахівцям російських ГРУ / ФСБ трохи з угорської території дрони-розвідники позапускати (ну тому що близько). Бо ж треба розвідати лінії постачання західної допомоги, місця перебування релокованих підприємств і так далі.
показати весь коментар
26.09.2025 16:28 Відповісти
Логіка 100%. Замість просто спитати у Орбана про постачання - просити запустити дрони щоб взнати про постачання. Поздоровляю!
показати весь коментар
26.09.2025 16:32 Відповісти
Не поздоровляйте - у Закарпатті 4 кордони. Крім Угорщини це ще Словаччина, Польща і Румунія. Дві останні точно не співпрацюють з путіним, тому засоби об'єктивного спостереження потрібні. А з Угорщини їх запустити найближче і найлегше.
показати весь коментар
26.09.2025 16:33 Відповісти
Це по-перше. А по-друге, релоковані підприємства, які розкидані по області, в тому числі різні важливі. Їх з угорського боку кордону же ж не побачиш, так що політати треба.
показати весь коментар
26.09.2025 16:35 Відповісти
Ймовірно,чи все таки порушили,висловлюйтесь прямо,не кривіть.
показати весь коментар
26.09.2025 16:29 Відповісти
Вова не заганяй, то тревел блогери роблять контент
показати весь коментар
26.09.2025 16:35 Відповісти
У Голландії за шпигунство на користь РФ затримали двох 17-річних підлітків.

показати весь коментар
26.09.2025 16:35 Відповісти
Мадярськi дрони - кацапськi оператори.
показати весь коментар
26.09.2025 16:55 Відповісти
ДУУЖЕ багато питань.
Розвідники - угорські??
Чи можливо розвідники раШШскі, які застосовуються з умовно"теплої" зони в інтересах "певної" країни.
Гібридна війна - вона ТАКА ГІБРИДНА.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Любителі "простих рішень і штампів. ВІРИМО??
ДИВИСЬ - кому ВИГІДНО.
БОТИ - ви далеко підете (лісом,полем, горами, - далі - вологі фантазії)
Коли вас грають - виберіть позу - і спробуйте отримати задоволення(((((((((((((((((((((((
показати весь коментар
26.09.2025 16:57 Відповісти
чому ж невідомі? це російські.
показати весь коментар
26.09.2025 17:01 Відповісти
Як на мене, то треба збити. Претензій ні в кого не буде, це ж наша земля. Маємо право. Не треба було залітати.
показати весь коментар
26.09.2025 17:16 Відповісти
 
 