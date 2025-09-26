Угорські дрони-розвідники, ймовірно, порушили повітряний простір України, - Зеленський
Нещодавно з боку Угорщини в повітряний простір території України залітали невідомі дрони-розвідники.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовими, інформує Цензор.НЕТ.
Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів йому щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні.
"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - розповів Зеленський.
Голова держави доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.
Може спочатку просто треба збивати все, що від них залітає на територію України?
Наші прикордонники "пасуть" свою територію за допомогою дронів - ми свою , а сусіди - свою ... звісно дрони можуть , випадково ( або і не випадково ...) залитати на хвилину і на сусідню територію ... так буває
А про промисловий потенціал хто тобі розказав?
Ти не так зрозумів - контрабандний потенціал.
Так що даремно Ви - наша область вже не туристична, а промислова стає, все правильно розповідають.
Розвідники - угорські??
Чи можливо розвідники раШШскі, які застосовуються з умовно"теплої" зони в інтересах "певної" країни.
Гібридна війна - вона ТАКА ГІБРИДНА.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Любителі "простих рішень і штампів. ВІРИМО??
ДИВИСЬ - кому ВИГІДНО.
БОТИ - ви далеко підете (лісом,полем, горами, - далі - вологі фантазії)
Коли вас грають - виберіть позу - і спробуйте отримати задоволення(((((((((((((((((((((((