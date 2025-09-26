Венгерские дроны-разведчики, вероятно, нарушили воздушное пространство Украины, - Зеленский
Недавно со стороны Венгрии в воздушное пространство территории Украины залетали неизвестные дроны-разведчики.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с военными, информирует Цензор.НЕТ.
Главком ВСУ Александр Сырский доложил ему о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.
"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", - рассказал Зеленский.
Глава государства поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.
Може спочатку просто треба збивати все, що від них залітає на територію України?
Наші прикордонники "пасуть" свою територію за допомогою дронів - ми свою , а сусіди - свою ... звісно дрони можуть , випадково ( або і не випадково ...) залитати на хвилину і на сусідню територію ... так буває
А про промисловий потенціал хто тобі розказав?
Ти не так зрозумів - контрабандний потенціал.
Так що даремно Ви - наша область вже не туристична, а промислова стає, все правильно розповідають.
Розвідники - угорські??
Чи можливо розвідники раШШскі, які застосовуються з умовно"теплої" зони в інтересах "певної" країни.
Гібридна війна - вона ТАКА ГІБРИДНА.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Любителі "простих рішень і штампів. ВІРИМО??
ДИВИСЬ - кому ВИГІДНО.
БОТИ - ви далеко підете (лісом,полем, горами, - далі - вологі фантазії)
Коли вас грають - виберіть позу - і спробуйте отримати задоволення(((((((((((((((((((((((