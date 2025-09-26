Венгерские дроны-разведчики, вероятно, нарушили воздушное пространство Украины, - Зеленский

Недавно со стороны Венгрии в воздушное пространство территории Украины залетали неизвестные дроны-разведчики.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с военными, информирует Цензор.НЕТ.

Главком ВСУ Александр Сырский доложил ему о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", - рассказал Зеленский.

Глава государства поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.

