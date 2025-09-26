РУС
Новости Дроны Венгрии залетели в Украину
Венгерские дроны-разведчики, вероятно, нарушили воздушное пространство Украины, - Зеленский

Зеленский провел совещание с военными. О чем говорили?

Недавно со стороны Венгрии в воздушное пространство территории Украины залетали неизвестные дроны-разведчики.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с военными, информирует Цензор.НЕТ.

Главком ВСУ Александр Сырский доложил ему о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", - рассказал Зеленский.

Глава государства поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание с военными: Добропольская контрнаступательная операция продолжается.

Венгрия (2138) Зеленский Владимир (22060) дроны (4802)
Топ комментарии
+8
+5
+4
щось вава в тебе все діряве як і ти сам
26.09.2025 16:13 Ответить
Це ж чудовий привід , аби наші дрони почали залітатии до них ... ?
показать весь комментарий
26.09.2025 16:14 Ответить
Щоб дати можливість Угорщині у світових ЗМІ звинуватити в усьому Україну, щоб та брехня яку вони лили на нас до цього виглядала правдоподібно?
Може спочатку просто треба збивати все, що від них залітає на територію України?
26.09.2025 16:26 Ответить
Щоб у другий раз залетіли дрони-камікадзе? Чи не забагато у нас ворогів?
26.09.2025 16:49 Ответить
Ворог в нас лише один - кацапи і всі , хто їм допомагає !
26.09.2025 17:05 Ответить
Суми стягнені з України в міжнародних судах за невиконання зобов'язань ти будеш виплачувати?
26.09.2025 16:59 Ответить
а в чому сенс залітання наших дронів в Угорщину?! Дуже цікаво
26.09.2025 16:36 Ответить
кацапапам розкривати карти
26.09.2025 16:50 Ответить
наші карти в Угорщині? Хм...цікава версія...
26.09.2025 16:52 Ответить
Трамп дав добро на звільнення захоплених українських територій. І не тільки.
26.09.2025 16:15 Ответить
Угорщина долучилася до обговорення в ЄС щодо створення "Стіни дронів" мадяри перевіряють європейську стіну з Україною
26.09.2025 16:16 Ответить
Це звинувачення у відкритті другого фронту?
26.09.2025 16:17 Ответить
Говорить, щоб щось сказати? Некомпетентне чмо, позорище в не президент. Хто ж таке з політиків скаже, поки не має 100% доказ? Оплескозалежний плескальник язиком скаже.
26.09.2025 16:18 Ответить
У європейців навчився.
26.09.2025 16:23 Ответить
За це "ймовірно" вчепляться і знову буде виглядати як балабол. Підняти авіацію, повідомити ту сторону що з їхнього боку невідомі апарати у повітрі. Кіпіш навести треба показово, а не проковтнути це "ой може там щось від когось але ми не впевнені".
показать весь комментарий
26.09.2025 16:21 Ответить
Яку ще авіацію ?
Наші прикордонники "пасуть" свою територію за допомогою дронів - ми свою , а сусіди - свою ... звісно дрони можуть , випадково ( або і не випадково ...) залитати на хвилину і на сусідню територію ... так буває
26.09.2025 16:26 Ответить
Вова, спокійно, то вони тобі кокс доставляли.
А про промисловий потенціал хто тобі розказав?
Ти не так зрозумів - контрабандний потенціал.
26.09.2025 16:23 Ответить
Даремно Ви - після початку війни внаслідок релокації підприємств Закарпаття стало більш промисловою областю, ніж Донеччина. Шахт у нас немає, але все машинобудування і не тільки сюди переїхало. У Закарпатття дико профіцитний бюджет і обороти економіки області подвоїлися через війну, бо сюди весь бізнес з України тікає.

Так що даремно Ви - наша область вже не туристична, а промислова стає, все правильно розповідають.
26.09.2025 16:31 Ответить
Люблю фантастику.
26.09.2025 16:34 Ответить
Нігуя собі дєвки пляшут!
26.09.2025 16:23 Ответить
Треба було їх збивати, а не фіксувати.
26.09.2025 16:25 Ответить
Подводные лодки не просочились и хорошо. Дроны где попало(Франция,Дания, Польша и т.д.) летают, не новость.
26.09.2025 16:26 Ответить
А чого не збивали?(((
26.09.2025 16:27 Ответить
То не угорські дрони, а російські . . . попросив путяра друга-Віктора про невеличку послугу - дати можливість фахівцям російських ГРУ / ФСБ трохи з угорської території дрони-розвідники позапускати (ну тому що близько). Бо ж треба розвідати лінії постачання західної допомоги, місця перебування релокованих підприємств і так далі.
26.09.2025 16:28 Ответить
Логіка 100%. Замість просто спитати у Орбана про постачання - просити запустити дрони щоб взнати про постачання. Поздоровляю!
26.09.2025 16:32 Ответить
Не поздоровляйте - у Закарпатті 4 кордони. Крім Угорщини це ще Словаччина, Польща і Румунія. Дві останні точно не співпрацюють з путіним, тому засоби об'єктивного спостереження потрібні. А з Угорщини їх запустити найближче і найлегше.
26.09.2025 16:33 Ответить
Це по-перше. А по-друге, релоковані підприємства, які розкидані по області, в тому числі різні важливі. Їх з угорського боку кордону же ж не побачиш, так що політати треба.
26.09.2025 16:35 Ответить
Ймовірно,чи все таки порушили,висловлюйтесь прямо,не кривіть.
26.09.2025 16:29 Ответить
Вова не заганяй, то тревел блогери роблять контент
26.09.2025 16:35 Ответить
У Голландії за шпигунство на користь РФ затримали двох 17-річних підлітків.

26.09.2025 16:35 Ответить
Мадярськi дрони - кацапськi оператори.
26.09.2025 16:55 Ответить
ДУУЖЕ багато питань.
Розвідники - угорські??
Чи можливо розвідники раШШскі, які застосовуються з умовно"теплої" зони в інтересах "певної" країни.
Гібридна війна - вона ТАКА ГІБРИДНА.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Любителі "простих рішень і штампів. ВІРИМО??
ДИВИСЬ - кому ВИГІДНО.
БОТИ - ви далеко підете (лісом,полем, горами, - далі - вологі фантазії)
Коли вас грають - виберіть позу - і спробуйте отримати задоволення(((((((((((((((((((((((
26.09.2025 16:57 Ответить
чому ж невідомі? це російські.
26.09.2025 17:01 Ответить
 
 