Зеленский провел совещание с военными: Добропольская контрнаступательная операция продолжается. ФОТО
Президент Владимир Зеленский провел совещание с военными.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
В совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов, министр обороны Украины Денис Шмыгаль и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
"Были доклады по фронту - ключевым направлениям, а также ситуации в приграничье. Особое внимание - Добропольской контрнаступательной операции. По состоянию на сегодняшнее утро с начала операции уже освобождено 168,8 км² территории и еще 187,7 км² зачищены от российских диверсионных групп. Общие потери россиян только в пределах этой нашей операции уже почти 3 тысячи человек, и большинство - это безвозвратные потери. Продолжается и пополнение обменного фонда для Украины. Спасибо всем нашим подразделениям, которые привлечены к проведению операции", - говорится в сообщении.
Также были доклады о боях в Купянске и на окружающих территориях.
"Подробно обсудили ход наших действий в целом на Харьковщине и Донетчине", - отметил президент.
Сырский доложил о сбитии российского Су-34 на Запорожье.
"Именно этот самолет вместе с другими применяли россияне для ударов авиабомбами по Запорожью, по другим нашим городам и селам. Будем и в дальнейшем вполне справедливо уничтожать российскую военную авиацию в ответ на удары по нашим городам, по нашим людям. Работаем с партнерами и для того, чтобы дополнительно укрепить нашу защиту неба. По итогам встреч и договоренностей в Нью-Йорке на днях есть соответствующие поручения Министерству обороны и украинским дипломатам", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль