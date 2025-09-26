УКР
Новини Дрони Угорщини залетіли в Україну
5 147 31

Сійярто відреагував на заяву про дрони Угорщини в Україні: "Зеленський божеволіє"

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського, що угорські дрони-розвідники порушили повітряний простір України.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Сійярто стверджує, що Зеленський "божеволіє від антиугорської одержимості".

"Він починає бачити те, чого насправді немає", - додав угорський міністр.

Сійярто

Він також відреагував на заборону в’їзду в Україну військовим посадовцям Угорщини та натякнув на блокування вступу України в ЄС.

"Упродовж 10 років Україна проводила антиугорську політику. Угорську громаду на Закарпатті позбавили прав, угорця забили до смерті під час примусового призову (ідеться про випадок під час мобілізації закарпатця Йожефа Шебештеня – ред.), на нафтопровід, необхідний для безпечного енергопостачання Угорщини, було здійснено напад, а тепер угорським військовим лідерам заборонено в'їзд в Україну. Натомість вони очікують нашої підтримки їхнього членства в ЄС? Вони ж не можуть бути серйозними", - заявив Сійярто на платформі Х.

Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Автор: 

+12
угорщина хоче бути за Сосію, але сосати кошти з ЕС. Це про тому що дрони уже тероризують ДАнію і Швецію

так не вийде гниди
показати весь коментар
26.09.2025 18:24 Відповісти
+8
Якщо йому і після цього , Україна , не перекриє транзит нафти - отже він має рацію !
показати весь коментар
26.09.2025 18:26 Відповісти
+8
видно цей сіяро випердок його дєдов нквдістів
показати весь коментар
26.09.2025 18:30 Відповісти
СРСР вчинив напад на Угорщину в листопаді 1956 року в рамках операції "Вихор", щоб придушити антирадянське повстання, відоме як Угорська революція. Радянські війська увійшли в Угорщину 4 листопада, щоб знищити національний рух на чолі з прем'єр-міністром Імре Надєм, який проголосив нейтралітет та вихід із Варшавського договору. Повстання було жорстоко придушене, спричинило тисячі жертв серед угорців та призвело до арешту та страти лідерів революції.
показати весь коментар
26.09.2025 18:24 Відповісти
Напевно совкам треба тоді було всіх мудьяр танками на тій МУДЬЯрії передавить. Може б це \х виправило? А то шось вони зараз якись уйобнуті та своїм катам сраку вилизують.
показати весь коментар
26.09.2025 18:27 Відповісти
видно цей сіяро випердок його дєдов нквдістів
показати весь коментар
26.09.2025 18:30 Відповісти
Совку потрібно було тоді їх переселити туди звідки вони до Європи "понаїхали" свого часу , нехай би за уралом любили парашію до останнього ****** .
показати весь коментар
26.09.2025 19:53 Відповісти
угорщина хоче бути за Сосію, але сосати кошти з ЕС. Це про тому що дрони уже тероризують ДАнію і Швецію

так не вийде гниди
показати весь коментар
26.09.2025 18:24 Відповісти
Та вже 4 роки виходить
показати весь коментар
26.09.2025 18:33 Відповісти
вони завжди такими були,ще з того часу коли приперлися в Європу в 9 столітті...
показати весь коментар
26.09.2025 18:53 Відповісти
Покемон "уЙобнутий", а чому у твоєй вЯликай МУДЬЯрії, яке отримує ДЕШЕВЕ пальне з Параші бензін та дізель дорожчі на 5% ніж у інщих країна\ ЄС яке нафту з дісконтом не отримує?
показати весь коментар
26.09.2025 18:24 Відповісти
А ****** про це ніколи не скажуть. Вони по генах родичі кацапів. Кочівники вихідці з південного уралу та поволжжя перейшли через дике поле і дійшли до Болгарії де їм дали добрячої Кизди і вони змушені були обійти Татри та вигнати місцеве населення в гори та осісти на їх землях. Тепер ця територія називається Угорщина, а тих кого вони вигнали в гори називають гуцулами.
показати весь коментар
26.09.2025 18:45 Відповісти
Якщо йому і після цього , Україна , не перекриє транзит нафти - отже він має рацію !
показати весь коментар
26.09.2025 18:26 Відповісти
але рація працює не на тій частоті....
показати весь коментар
26.09.2025 18:34 Відповісти
"Вороги даються нам , аби могли виправляти свої недоліки ..."(с)
показати весь коментар
26.09.2025 18:36 Відповісти
ну так пропоную виправити наш недолік- це зеленський
показати весь коментар
26.09.2025 18:40 Відповісти
Якщо угорці в квітні знову виберуть це йовбищє - треба їм готуватися до демілітаризації та денацифікаціі.
показати весь коментар
26.09.2025 18:47 Відповісти
"Мадяр" вже три рази гатив по "Дружбі" - але кацапи швидко відновлюють
показати весь коментар
26.09.2025 18:33 Відповісти
мало донатів або ще не надали Героя "Мадяру"
показати весь коментар
26.09.2025 18:35 Відповісти
Уже надали.
показати весь коментар
26.09.2025 19:31 Відповісти
сіярто чекаємо на тебе....

показати весь коментар
26.09.2025 18:37 Відповісти
ну якщо сіятро з орбаном постійно бачать утискання угорців в Україні - то чо б нам не побачити угорські дрони?
показати весь коментар
26.09.2025 18:38 Відповісти
Сіярту, ПРАВДА очі коле!!!!
Нехай пам'ятає орбан, яка дача, така і віддача!
показати весь коментар
26.09.2025 18:40 Відповісти
Але те, що "Зеленський божеволіє" - щось не дуже хочеться заперечувати...
показати весь коментар
26.09.2025 18:43 Відповісти
Дослівно,що сказав зе:
"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах".
Хіба є докази,уламки угорських дронів,хоча би?
Могли і російські розвернутись
показати весь коментар
26.09.2025 18:43 Відповісти
на злодії і шапка горить
показати весь коментар
26.09.2025 18:49 Відповісти
Шахеди з Херсонщини На Миколаївщину 18:49
показати весь коментар
26.09.2025 18:51 Відповісти
навідники
показати весь коментар
26.09.2025 18:53 Відповісти
❗️Тепер дрони літають над Німеччиною - повідомляє телерадіокомпанія NDR.
показати весь коментар
26.09.2025 18:55 Відповісти
Питання: від неосалашистів можна ждати всього....але чому дрони не збивали? Хто дав наказ не збивати,чи це самі закарпатські мадярони не схотіли збивати рідні дрони? Чому винні не заарештовані?
показати весь коментар
26.09.2025 18:55 Відповісти
Ніхто там не божеволіє.
Пора звикнути - хайп та знаходження у фокусі уваги - це мрія любого артиста.
Достатньо прочитати про те що молов наш Лідар - хватить часу ржати по приколу до ранку.
Переведіть хтось тези нашого Всьо цим сіяртам.
показати весь коментар
26.09.2025 19:03 Відповісти
Не треба наводити наклеп на того, хто ніколи притомним не був.
показати весь коментар
26.09.2025 19:06 Відповісти
От у мене питаннячко-з якого нахіба їх до коаліції дронів запрошували?
Вони ж як кацапські свинособаки-зразу копита на стіл закинули.
показати весь коментар
26.09.2025 19:12 Відповісти
Та ми й так знаємо...
показати весь коментар
26.09.2025 19:53 Відповісти
 
 