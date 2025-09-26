Сійярто відреагував на заяву про дрони Угорщини в Україні: "Зеленський божеволіє"
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського, що угорські дрони-розвідники порушили повітряний простір України.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Сійярто стверджує, що Зеленський "божеволіє від антиугорської одержимості".
"Він починає бачити те, чого насправді немає", - додав угорський міністр.
Він також відреагував на заборону в’їзду в Україну військовим посадовцям Угорщини та натякнув на блокування вступу України в ЄС.
"Упродовж 10 років Україна проводила антиугорську політику. Угорську громаду на Закарпатті позбавили прав, угорця забили до смерті під час примусового призову (ідеться про випадок під час мобілізації закарпатця Йожефа Шебештеня – ред.), на нафтопровід, необхідний для безпечного енергопостачання Угорщини, було здійснено напад, а тепер угорським військовим лідерам заборонено в'їзд в Україну. Натомість вони очікують нашої підтримки їхнього членства в ЄС? Вони ж не можуть бути серйозними", - заявив Сійярто на платформі Х.
Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.
так не вийде гниди
Нехай пам'ятає орбан, яка дача, така і віддача!
"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах".
Хіба є докази,уламки угорських дронів,хоча би?
Могли і російські розвернутись
Пора звикнути - хайп та знаходження у фокусі уваги - це мрія любого артиста.
Достатньо прочитати про те що молов наш Лідар - хватить часу ржати по приколу до ранку.
Переведіть хтось тези нашого Всьо цим сіяртам.
Вони ж як кацапські свинособаки-зразу копита на стіл закинули.