Україна заборонила в’їзд трьом високопоставленим військовим Угорщини, - Сибіга

Україна запровадила заборону на вʼїзд трьох високопоставлених військових Угорщини у відповідь на попередню заборону з боку Угорщини.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Ми заборонили в'їзд трьом високопоставленим угорським військовим", - йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив, що це дзеркальна відповідь України на попередню безпідставну заборону Угорщини на в'їзд для українських військових.

"Кожен акт неповаги з боку Угорщини буде зустрінутий адекватною відповіддю, особливо неповага до наших воїнів", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.

Що передувало?

Уранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.