Украина запретила въезд трем высокопоставленным военным Венгрии, - Сибига

Украина ввела запрет на въезд трех высокопоставленных военных Венгрии в ответ на предыдущий запрет со стороны Венгрии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Мы запретили въезд трем высокопоставленным венгерским военным", - говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что это зеркальный ответ Украины на предшествующий безосновательный запрет Венгрии на въезд для украинских военных.

"Каждый акт неуважения со стороны Венгрии будет встречен адекватным ответом, особенно неуважение к нашим воинам", - добавил глава МИД.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Позже командир Сил беспилотных систем Мадяр прокомментировал запрет властей Венгрии.

Что предшествовало?

Утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.