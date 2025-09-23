Угорщина відмовляється зупиняти імпорт російської нафти попри вимогу Трампа, – Сійярто

Угорщина не припинятиме закупівлі російської нафти попри вимогу США.

Про це міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Guardian.

Коментуючи вимогу Дональда Трампа до союзників по НАТО зупинити імпорт російської нафти, він наголосив, що без російських джерел енергії країна не може гарантувати безпечне енергопостачання.

За словами Сійярто, питання енергопостачання для Будапешта має суто фізичний характер, адже "купувати можна лише там, де є інфраструктура". Він додав, що мріяти про альтернативи "гарно", але без наявних маршрутів транспортування енергоносіїв забезпечити країну неможливо.

Угорський міністр також різко розкритикував західноєвропейських посадовців, назвавши їх "фанатиками", і заявив про покращення відносин зі США, підкресливши симпатії уряду до Трампа.

Трамп раніше заявив, що готовий запровадити жорсткіші санкції проти Росії, коли всі країни НАТО припинять купувати російську нафту. Деякі союзники поставили під сумнів серйозність намірів, однак тема посилення тиску лишається на порядку денному.

Угорська державна MOL щороку імпортує близько 5 млн тонн нафти трубопроводом "Дружба", забезпечуючи сировиною переробні підприємства в Угорщині та Словаччині. Саме ці дві країни найбільш опираються закликам припинити закупівлі російської нафти.

За даними Bloomberg, ЄС розглядає торговельні обмеження, які можуть скоротити або зупинити постачання "Дружбою". Ці рішення ЄС може ухвалити без вимоги до одностайності, що дало б змогу іншим державам переважити позицію Будапешта і Братислави.

Критика на адресу Угорщини лунає і зсередини ЄС та США. Сенатор Ліндсі Грем закликав Будапешт і Братиславу "стати до гри", інакше "наслідки будуть". Президент Фінляндії Олександер Стабб назвав вимогу припинити закупівлі "правильною" і вважає, що тиск на ці країни має посилюватися. Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський також підтримав заклик, наголосивши, що Угорщина може отримувати нафту з півдня.

Прем’єр Віктор Орбан залишається одним з найближчих ідеологічних союзників Трампа в Європі, зберігаючи водночас приязні відносини з Кремлем та жорстку риторику щодо України.

Раніше повідомлялось, що країни ЄС не зможуть швидко виконати всі вимоги президента США Дональда Трампа, які він висунув для посилення американських санкцій проти Росії.