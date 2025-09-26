Сийярто отреагировал на заявление о дронах Венгрии в Украине: "Зеленский сходит с ума"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского, что венгерские дроны-разведчики нарушили воздушное пространство Украины.

Об этом он написал в соцсети Х.

Сийярто утверждает, что Зеленский "сходит с ума от антивенгерской одержимости".

"Он начинает видеть то, чего на самом деле нет", - добавил венгерский министр.

Он также отреагировал на запрет въезда в Украину военным чиновникам Венгрии и намекнул на блокирование вступления Украины в ЕС.

"В течение 10 лет Украина проводила антивенгерскую политику. Венгерскую общину на Закарпатье лишили прав, венгра забили до смерти во время принудительного призыва (речь идет о случае во время мобилизации закарпатца Йожефа Шебештеня - ред.), на нефтепровод, необходимый для безопасного энергоснабжения Венгрии, было совершено нападение, а теперь венгерским военным лидерам запрещен въезд в Украину. Вместо этого они ожидают нашей поддержки их членства в ЕС? Они же не могут быть серьезными", - заявил Сийярто на платформе Х.

Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.