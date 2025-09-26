РУС
Новости Дроны Венгрии залетели в Украину
Сийярто отреагировал на заявление о дронах Венгрии в Украине: "Зеленский сходит с ума"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского, что венгерские дроны-разведчики нарушили воздушное пространство Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Сийярто утверждает, что Зеленский "сходит с ума от антивенгерской одержимости".

"Он начинает видеть то, чего на самом деле нет", - добавил венгерский министр.

Сьиярто

Он также отреагировал на запрет въезда в Украину военным чиновникам Венгрии и намекнул на блокирование вступления Украины в ЕС.

"В течение 10 лет Украина проводила антивенгерскую политику. Венгерскую общину на Закарпатье лишили прав, венгра забили до смерти во время принудительного призыва (речь идет о случае во время мобилизации закарпатца Йожефа Шебештеня - ред.), на нефтепровод, необходимый для безопасного энергоснабжения Венгрии, было совершено нападение, а теперь венгерским военным лидерам запрещен въезд в Украину. Вместо этого они ожидают нашей поддержки их членства в ЕС? Они же не могут быть серьезными", - заявил Сийярто на платформе Х.

Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Якщо йому і після цього , Україна , не перекриє транзит нафти - отже він має рацію !
26.09.2025 18:26 Ответить
угорщина хоче бути за Сосію, але сосати кошти з ЕС. Це про тому що дрони уже тероризують ДАнію і Швецію

так не вийде гниди
26.09.2025 18:24 Ответить
Покемон "уЙобнутий", а чому у твоєй вЯликай МУДЬЯрії, яке отримує ДЕШЕВЕ пальне з Параші бензін та дізель дорожчі на 5% ніж у інщих країна\ ЄС яке нафту з дісконтом не отримує?
26.09.2025 18:24 Ответить
СРСР вчинив напад на Угорщину в листопаді 1956 року в рамках операції "Вихор", щоб придушити антирадянське повстання, відоме як Угорська революція. Радянські війська увійшли в Угорщину 4 листопада, щоб знищити національний рух на чолі з прем'єр-міністром Імре Надєм, який проголосив нейтралітет та вихід із Варшавського договору. Повстання було жорстоко придушене, спричинило тисячі жертв серед угорців та призвело до арешту та страти лідерів революції.
26.09.2025 18:24 Ответить
Напевно совкам треба тоді було всіх мудьяр танками на тій МУДЬЯрії передавить. Може б це \х виправило? А то шось вони зараз якись уйобнуті та своїм катам сраку вилизують.
26.09.2025 18:27 Ответить
видно цей сіяро випердок його дєдов нквдістів
26.09.2025 18:30 Ответить
26.09.2025 18:24 Ответить
Та вже 4 роки виходить
26.09.2025 18:33 Ответить
вони завжди такими були,ще з того часу коли приперлися в Європу в 9 столітті...
26.09.2025 18:53 Ответить
26.09.2025 18:24 Ответить
А ****** про це ніколи не скажуть. Вони по генах родичі кацапів. Кочівники вихідці з південного уралу та поволжжя перейшли через дике поле і дійшли до Болгарії де їм дали добрячої Кизди і вони змушені були обійти Татри та вигнати місцеве населення в гори та осісти на їх землях. Тепер ця територія називається Угорщина, а тих кого вони вигнали в гори називають гуцулами.
26.09.2025 18:45 Ответить
26.09.2025 18:26 Ответить
але рація працює не на тій частоті....
26.09.2025 18:34 Ответить
"Вороги даються нам , аби могли виправляти свої недоліки ..."(с)
26.09.2025 18:36 Ответить
ну так пропоную виправити наш недолік- це зеленський
26.09.2025 18:40 Ответить
Якщо угорці в квітні знову виберуть це йовбищє - треба їм готуватися до демілітаризації та денацифікаціі.
26.09.2025 18:47 Ответить
"Мадяр" вже три рази гатив по "Дружбі" - але кацапи швидко відновлюють
26.09.2025 18:33 Ответить
мало донатів або ще не надали Героя "Мадяру"
26.09.2025 18:35 Ответить
сіярто чекаємо на тебе....

26.09.2025 18:37 Ответить
ну якщо сіятро з орбаном постійно бачать утискання угорців в Україні - то чо б нам не побачити угорські дрони?
26.09.2025 18:38 Ответить
Сіярту, ПРАВДА очі коле!!!!
Нехай пам'ятає орбан, яка дача, така і віддача!
26.09.2025 18:40 Ответить
Але те, що "Зеленський божеволіє" - щось не дуже хочеться заперечувати...
26.09.2025 18:43 Ответить
Дослівно,що сказав зе:
"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах".
Хіба є докази,уламки угорських дронів,хоча би?
Могли і російські розвернутись
26.09.2025 18:43 Ответить
на злодії і шапка горить
26.09.2025 18:49 Ответить
Шахеди з Херсонщини На Миколаївщину 18:49
26.09.2025 18:51 Ответить
навідники
26.09.2025 18:53 Ответить
❗️Тепер дрони літають над Німеччиною - повідомляє телерадіокомпанія NDR.
26.09.2025 18:55 Ответить
Питання: від неосалашистів можна ждати всього....але чому дрони не збивали? Хто дав наказ не збивати,чи це самі закарпатські мадярони не схотіли збивати рідні дрони? Чому винні не заарештовані?
26.09.2025 18:55 Ответить
Ніхто там не божеволіє.
Пора звикнути - хайп та знаходження у фокусі уваги - це мрія любого артиста.
Достатньо прочитати про те що молов наш Лідар - хватить часу ржати по приколу до ранку.
Переведіть хтось тези нашого Всьо цим сіяртам.
26.09.2025 19:03 Ответить
Не треба наводити наклеп на того, хто ніколи притомним не був.
26.09.2025 19:06 Ответить
 
 