Сийярто отреагировал на заявление о дронах Венгрии в Украине: "Зеленский сходит с ума"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского, что венгерские дроны-разведчики нарушили воздушное пространство Украины.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Сийярто утверждает, что Зеленский "сходит с ума от антивенгерской одержимости".
"Он начинает видеть то, чего на самом деле нет", - добавил венгерский министр.
Он также отреагировал на запрет въезда в Украину военным чиновникам Венгрии и намекнул на блокирование вступления Украины в ЕС.
"В течение 10 лет Украина проводила антивенгерскую политику. Венгерскую общину на Закарпатье лишили прав, венгра забили до смерти во время принудительного призыва (речь идет о случае во время мобилизации закарпатца Йожефа Шебештеня - ред.), на нефтепровод, необходимый для безопасного энергоснабжения Венгрии, было совершено нападение, а теперь венгерским военным лидерам запрещен въезд в Украину. Вместо этого они ожидают нашей поддержки их членства в ЕС? Они же не могут быть серьезными", - заявил Сийярто на платформе Х.
Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.
так не вийде гниди
Нехай пам'ятає орбан, яка дача, така і віддача!
"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах".
Хіба є докази,уламки угорських дронів,хоча би?
Могли і російські розвернутись
Пора звикнути - хайп та знаходження у фокусі уваги - це мрія любого артиста.
Достатньо прочитати про те що молов наш Лідар - хватить часу ржати по приколу до ранку.
Переведіть хтось тези нашого Всьо цим сіяртам.