Сійярто відреагував на заборону Україною в’їзду угорським військовим: Натомість вони очікують нашої підтримки членства в ЄС?

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував заборону на в'їзд в Україну для трьох високопоставлених угорських військових.

Про це Сійярто написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Так, він заявив, що Україна проводила антиугорську політику протягом десяти років.

"Угорську громаду на Закарпатті позбавили прав, угорця забили до смерті під час примусового призову, нафтопровід, необхідний для безпечного енергопостачання Угорщини, було атаковано, а тепер угорським військовим лідерам заборонено в'їзд до України. А натомість вони очікують нашої підтримки їхнього членства в ЄС? Вони ж не можуть бути серйозними", - написав Сіярто.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна запровадила заборону на вʼїзд трьох високопоставлених військових Угорщини у відповідь на попередню заборону з боку Угорщини.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.

Що передувало?

Уранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.