Новини Угорщина заборонила в’їзд Мадяру
1 756 11

Сійярто відреагував на заборону Україною в’їзду угорським військовим: Натомість вони очікують нашої підтримки членства в ЄС?

Сійярто про заборону Україною в’їзду угорським військовим

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував заборону на в'їзд в Україну для трьох високопоставлених угорських військових.

Про це Сійярто написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Так, він заявив, що Україна проводила антиугорську політику протягом десяти років.

"Угорську громаду на Закарпатті позбавили прав, угорця забили до смерті під час примусового призову, нафтопровід, необхідний для безпечного енергопостачання Угорщини, було атаковано, а тепер угорським військовим лідерам заборонено в'їзд до України. А натомість вони очікують нашої підтримки їхнього членства в ЄС? Вони ж не можуть бути серйозними", - написав Сіярто.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Сійярто про заборону на в’їзд в Україну угорським військовим

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна запровадила заборону на вʼїзд трьох високопоставлених військових Угорщини у відповідь на попередню заборону з боку Угорщини.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.

Що передувало?

Уранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

Угорщина (2493) Сійярто Петер (416)
Топ коментарі
+11
натомість ,якого хуіярто ,Україна повина перед вами кремлівськими ********, ставати на коліна , сиди **** чекай, дрони русняві на вашу голову !!!...
показати весь коментар
26.09.2025 19:20 Відповісти
+5
Так Орбан і ****** самі ж заявляли що Вугорщина не допустить в Україну жодних вугорських військових. Що воно тепер скаче?
показати весь коментар
26.09.2025 19:35 Відповісти
+4
показати весь коментар
26.09.2025 19:29 Відповісти
А шо сі стало - запитав би "Мадяр"
показати весь коментар
26.09.2025 19:20 Відповісти
натомість ,якого хуіярто ,Україна повина перед вами кремлівськими ********, ставати на коліна , сиди **** чекай, дрони русняві на вашу голову !!!...
показати весь коментар
26.09.2025 19:20 Відповісти
іпанулося сіяро в край.
Санітари несіть галоперидол негайно.
показати весь коментар
26.09.2025 19:21 Відповісти
Сіярто, спочатку нагадив московським лайном на порозі Українцям, а тепер, їх же і звинувачує, що з його штанів лайном смердить??
показати весь коментар
26.09.2025 19:24 Відповісти
А який стосунок мають угорські військові до ЄС? Це ЕКОНОМІЧНИЙ СОЮЗ, а не ВІЙСЬКОВИЙ... І, взагалі, що військовим-угорцям, робить в Україні? Шпигувать? Бо вони своє нутро показали 24 березня 2022 року - коли кинули свої війська, з понтонними парками, на кордон з Україною... Уже спішили, разом з кацапнею, Україну шматувать...
"НЄХЕР" їм робить в УКраїні!!! Тим більше, що заборонять в"їзд військовослужбовців, почали саме ВОНИ - адже "Мадяру" - Бровді, в"їзд до Угорщини, заборонений уже давно...
показати весь коментар
26.09.2025 19:29 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 19:29 Відповісти
Так Орбан і ****** самі ж заявляли що Вугорщина не допустить в Україну жодних вугорських військових. Що воно тепер скаче?
показати весь коментар
26.09.2025 19:35 Відповісти
От жеж уйобнутий цей покемон Сіярто. І ось таке уйобнуте займає таку посаду. Одначе не нам про цен казати маючи у себе таке на верхівці влади.
показати весь коментар
26.09.2025 19:54 Відповісти
Підтримки? Від тебе тільки ціпки в колеса, *******.
показати весь коментар
26.09.2025 20:18 Відповісти
Буде новий уряд і буде підтримка. Ви, сіярто і обран не вічні!
показати весь коментар
26.09.2025 20:27 Відповісти
Пока Украине прийдёт время в ЕС вступать, на поминках Орбан и Сиряйто уже и пирожки все съедят ))
показати весь коментар
26.09.2025 20:34 Відповісти
 
 