РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9625 посетителей онлайн
Новости Венгрия запретила въезд Мадяру
1 720 11

Сийярто отреагировал на запрет Украиной въезда венгерским военным: Вместо этого они ожидают нашей поддержки членства в ЕС?

Сьиярто о запрете Украиной въезда венгерским военным

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал запрет на въезд в Украину для трех высокопоставленных венгерских военных.

Об этом Сийярто написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

В частности, он заявил, что Украина проводила антивенгерскую политику в течение десяти лет.

"Венгерскую общину на Закарпатье лишили прав, венгра забили до смерти во время принудительного призыва, нефтепровод, необходимый для безопасного энергоснабжения Венгрии, был атакован, а теперь венгерским военным лидерам запрещен въезд в Украину. А взамен они ожидают нашей поддержки их членства в ЕС? Они же не могут быть серьезными", - написал Сийярто.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Сійярто про заборону на в’їзд в Україну угорським військовим

Напомним, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина ввела запрет на въезд трех высокопоставленных военных Венгрии в ответ на предыдущий запрет со стороны Венгрии.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Позже командир Сил беспилотных систем Мадьяр прокомментировал запрет властей Венгрии.

Что предшествовало?

Утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

Вследствие попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

Вследствие удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этот раз для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Автор: 

Венгрия (2138) Сийярто Петер (372)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
натомість ,якого хуіярто ,Україна повина перед вами кремлівськими ********, ставати на коліна , сиди **** чекай, дрони русняві на вашу голову !!!...
показать весь комментарий
26.09.2025 19:20 Ответить
+4
Так Орбан і ****** самі ж заявляли що Вугорщина не допустить в Україну жодних вугорських військових. Що воно тепер скаче?
показать весь комментарий
26.09.2025 19:35 Ответить
+3
А шо сі стало - запитав би "Мадяр"
показать весь комментарий
26.09.2025 19:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо сі стало - запитав би "Мадяр"
показать весь комментарий
26.09.2025 19:20 Ответить
натомість ,якого хуіярто ,Україна повина перед вами кремлівськими ********, ставати на коліна , сиди **** чекай, дрони русняві на вашу голову !!!...
показать весь комментарий
26.09.2025 19:20 Ответить
іпанулося сіяро в край.
Санітари несіть галоперидол негайно.
показать весь комментарий
26.09.2025 19:21 Ответить
Сіярто, спочатку нагадив московським лайном на порозі Українцям, а тепер, їх же і звинувачує, що з його штанів лайном смердить??
показать весь комментарий
26.09.2025 19:24 Ответить
А який стосунок мають угорські військові до ЄС? Це ЕКОНОМІЧНИЙ СОЮЗ, а не ВІЙСЬКОВИЙ... І, взагалі, що військовим-угорцям, робить в Україні? Шпигувать? Бо вони своє нутро показали 24 березня 2022 року - коли кинули свої війська, з понтонними парками, на кордон з Україною... Уже спішили, разом з кацапнею, Україну шматувать...
"НЄХЕР" їм робить в УКраїні!!! Тим більше, що заборонять в"їзд військовослужбовців, почали саме ВОНИ - адже "Мадяру" - Бровді, в"їзд до Угорщини, заборонений уже давно...
показать весь комментарий
26.09.2025 19:29 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2025 19:29 Ответить
Так Орбан і ****** самі ж заявляли що Вугорщина не допустить в Україну жодних вугорських військових. Що воно тепер скаче?
показать весь комментарий
26.09.2025 19:35 Ответить
От жеж уйобнутий цей покемон Сіярто. І ось таке уйобнуте займає таку посаду. Одначе не нам про цен казати маючи у себе таке на верхівці влади.
показать весь комментарий
26.09.2025 19:54 Ответить
Підтримки? Від тебе тільки ціпки в колеса, *******.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:18 Ответить
Буде новий уряд і буде підтримка. Ви, сіярто і обран не вічні!
показать весь комментарий
26.09.2025 20:27 Ответить
Пока Украине прийдёт время в ЕС вступать, на поминках Орбан и Сиряйто уже и пирожки все съедят ))
показать весь комментарий
26.09.2025 20:34 Ответить
 
 