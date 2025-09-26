Сийярто отреагировал на запрет Украиной въезда венгерским военным: Вместо этого они ожидают нашей поддержки членства в ЕС?

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал запрет на въезд в Украину для трех высокопоставленных венгерских военных.

Об этом Сийярто написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

В частности, он заявил, что Украина проводила антивенгерскую политику в течение десяти лет.

"Венгерскую общину на Закарпатье лишили прав, венгра забили до смерти во время принудительного призыва, нефтепровод, необходимый для безопасного энергоснабжения Венгрии, был атакован, а теперь венгерским военным лидерам запрещен въезд в Украину. А взамен они ожидают нашей поддержки их членства в ЕС? Они же не могут быть серьезными", - написал Сийярто.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Напомним, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина ввела запрет на въезд трех высокопоставленных военных Венгрии в ответ на предыдущий запрет со стороны Венгрии.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Позже командир Сил беспилотных систем Мадьяр прокомментировал запрет властей Венгрии.

Что предшествовало?

Утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

Вследствие попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

Вследствие удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этот раз для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.