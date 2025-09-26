Міноборони Угорщини заявило, що не причетне до запуску дронів-розвідників в Україну

Міністерство оборони Угорщини прокоментувало заяву президента України Зеленського щодо угорських розвідувальних дронів, які нещодавно порушили кордон. Там стверджують, що інформація української сторони "не відповідає дійсності".

Про це оборонне відомство Угорщини повідомило у відповіді на запит видання Telex, інформує Цензор.НЕТ.

"Армія оборони Угорщини не виконувала політ безпілотника, який нібито мав місце на угорсько-українському кордоні, про що також повідомлялося у пресі, і не отримувала жодних вказівок щодо цього. Ми не отримували жодної інформації від української сторони щодо такого інциденту, хоча постійно підтримуємо з ними зв’язок", - йдеться в повідомленні угорського Міноборони.

Оборонне відомство Угорщини також нагадало, що в країні до середини жовтня тривають військові навчання Adaptive Hussars 2025 в межах НАТО.

"Про навчання постійно інформуються не тільки наші союзники по НАТО, але й українська сторона", - додали в Міноборони Угорщини.

Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на закиди Сійярто.

