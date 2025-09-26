УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8628 відвідувачів онлайн
Новини Дрони Угорщини залетіли в Україну
859 11

Міноборони Угорщини заявило, що не причетне до запуску дронів-розвідників в Україну

Дрони Угорщини над Україною: міноборони країни заперечило

Міністерство оборони Угорщини прокоментувало заяву президента України Зеленського щодо угорських розвідувальних дронів, які нещодавно порушили кордон. Там стверджують, що інформація української сторони "не відповідає дійсності".

Про це оборонне відомство Угорщини повідомило у відповіді на запит видання Telex, інформує Цензор.НЕТ.

"Армія оборони Угорщини не виконувала політ безпілотника, який нібито мав місце на угорсько-українському кордоні, про що також повідомлялося у пресі, і не отримувала жодних вказівок щодо цього. Ми не отримували жодної інформації від української сторони щодо такого інциденту, хоча постійно підтримуємо з ними зв’язок", - йдеться в повідомленні угорського Міноборони.

Оборонне відомство Угорщини також нагадало, що в країні до середини жовтня тривають військові навчання Adaptive Hussars 2025 в межах НАТО.

"Про навчання постійно інформуються не тільки наші союзники по НАТО, але й українська сторона", - додали в Міноборони Угорщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга – Сійярто: Україна бачить "лицемірство та моральну деградацію" уряду Угорщини

Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на закиди Сійярто.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

безпілотник (4942) Угорщина (2493) дрони (5727)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Звичайно, що не причетне. Адже воно, як політична шоьондра, просто надає свою територію для використання/користування москальским уб людкам і запуску будь-якого дерьма в напрямок Євросоюзу.
показати весь коментар
26.09.2025 21:43 Відповісти
+3
Яке куйло такі і підкуйловники.
Підкуйловники від куйла недалеко падають.
показати весь коментар
26.09.2025 21:43 Відповісти
+2
Навіщо уграм навчання біля українського кордону ??? Навіщо розвідувальні заходи ??? Відповідь очевидна : воєнні інтереси кацапстану - сюзерена угорських холуїв.
показати весь коментар
26.09.2025 21:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зе брехати не буде....
показати весь коментар
26.09.2025 21:43 Відповісти
Звичайно, що не причетне. Адже воно, як політична шоьондра, просто надає свою територію для використання/користування москальским уб людкам і запуску будь-якого дерьма в напрямок Євросоюзу.
показати весь коментар
26.09.2025 21:43 Відповісти
Я не такая. Я жду трамвая.
показати весь коментар
26.09.2025 22:26 Відповісти
Яке куйло такі і підкуйловники.
Підкуйловники від куйла недалеко падають.
показати весь коментар
26.09.2025 21:43 Відповісти
Кацапи там як дома,вони й запустили.Хочуть спровокувати війну між нами і мадярами.Скоро Балкани будуть підпалювати,бо обхезались з Україною по вуха,і виграти війну не можуть.Тому хочуть розпалити ще війни,аби Європі стало не до нас!!!
показати весь коментар
26.09.2025 21:50 Відповісти
Навіщо уграм навчання біля українського кордону ??? Навіщо розвідувальні заходи ??? Відповідь очевидна : воєнні інтереси кацапстану - сюзерена угорських холуїв.
показати весь коментар
26.09.2025 21:48 Відповісти
Потрібно збирати максимальну кількість доказів подібних провокацій.
показати весь коментар
26.09.2025 21:52 Відповісти
Якщо були дрони питання чому не збили. Чи у нас зараз тактика розвідувальні дрони не збивати?
показати весь коментар
26.09.2025 21:54 Відповісти
"Якщо були дрони питання чому не збили. "
--------
А якщо не були дрони питання що збивати?
показати весь коментар
26.09.2025 22:05 Відповісти
Коли ЗСУ розпочне збивати їх (а ще краще - збивати за межею кордону) - треба буде заявити, що Україна до такого збиття непричетна.
показати весь коментар
26.09.2025 21:58 Відповісти
Есть мнение, шо дроны были с множественным гражданством. Время сейчас такое.
показати весь коментар
26.09.2025 22:05 Відповісти
 
 